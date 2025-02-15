Türkiye'nin 65 yıldır kayıp olan tarihi değeri yurda dönüyor

Yıllar önce Burdur’daki Boubon Antik Kenti’nde yapılan çalışmalar sırasında ortaya çıkarılan ve kaçak yollarla yurt dışına kaçırılan Marcus Aurelius heykelinin Türkiye'ye dönmesi için Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından verilen mücadele olumlu sonuç verdi.

Türkiye'nin sahip olduğu tarihi hazinenin tekrar yurduna dönmesine yönelik alınan hukuki karar, Manhattan Bölge Savcılığı tarafından açıklanarak resmileşti. Cleveland Sanat Müzesi yetkililerinin tüm itirazlarına rağmen, yapılan uzun araştırmalar ve incelemeler sonucunda Burdur kazılarında çıkarıldığı saptanan Marcus Aurelius heykelinin Türkiye’ye iadesi resmen kabul edildi.

65 yıllık serüven

Milattan sonra 2’inci ve 3’üncü yüzyıllara tarihlendirilen, Antik çağın en nadide bronz eserlerinden olan ve Roma İmparatoru Marcus Aurelius’u bir filozof olarak tasvir eden heykel, Amerika Birleşik Devletleri’nin Ohio eyaletinde bulunan Cleveland Sanat Müzesi koleksiyonuna dahil edilmişti.

Boubon Antik Kenti’nden kaçırılan eserler, Prof. Dr. Jale İnan öncülüğündeki araştırmalarla gündeme getirilmiş ancak Marcus Aurelius heykelinin Türkiye’ye iadesi bugüne kadar mümkün olmamıştı. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile New York Manhattan Bölge Savcılığı ve Amerikan İç Güvenlik Soruşturmaları Birimi arasında 2021’de başlayan iş birliği sayesinde, Lucius Verus, Septimius Severus ve İmparator Caracalla’ya ait heykeller de dahil olmak üzere birçok Boubon kökenli nadide eser anavatanına döndü.

Müzenin tüm itirazlarına rağmen...

Cleveland Sanat Müzesi, her ne kadar Ekim 2023’te mahkemeye başvurarak heykelin kökeninin kesin olmadığı yönünde itirazda bulunsa da, Türkiye’nin sunduğu bilimsel veriler ve titiz analizler, müzenin bu itirazını çürüttü.

Türkiye, bu zaferle yalnızca kendi kültürel mirasını koruma yolunda önemli bir adım atmanın yanı sıra tarihî eser kaçakçılığına karşı yürütülen uluslararası mücadelede de büyük bir başarıya imza attı.