Türkiye'nin en büyük el yazması tarihi kitap koleksiyonu 2025'te müzayedeye çıkacak

Samsun’da yaşayan İşadamı Ataullah Arvas tarafından 50 yıldır toplanan ve yüzde 90’ı tek olma özelliğini taşıyan el yazması tarihi kitaplar, Türkiye’deki en büyük hacimli el yazması kitap müzayedesi ile ehil ellerle buluşturulacak.

Tamamına yakını tek olma özelliği taşıyan el yazması kitapların Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından kayıtlı olduğunu belirten Arvas, bu değerli eserleri ehil kurum, birim ve şahıslara ulaştırmak için müzayede kararı aldığını söyledi.

"Türkiye’deki meslektaşlarımın hiçbirinde bu kitaplar yok”

Gerek aileden kalma gerek 50 yıllık emeğinin sonucu olarak biriktirdiği kitapları ikiye ayıran Arvas, yaptığı kategorizasayon hakkında bilgi veriyor:

"Kitapları önce, el yazmaları ve baskılar olarak ayırdım. Baskıları müteferrika ve burak baskılar olarak, bir de normal çeşitli matbaalarda basılan Osmanlıca, Arapça ve Farsça eserler olarak ayırdım. Uzun yıllar bu eserleri biriktirdikten sonra bir şekilde bakımlarının zorluğu ve güçlüğünü yaşayınca bunları ehil ellere ulaştırmak için bir müzayede kararı aldım. Bunun için de önce el yazmaları eserleri müzayedeye koyuyorum. Bilahare müteferrika ve burak baskıları da ayrı müzayedeye koymak istiyorum. Çünkü elimde çok fazla var. Bendeki el yazmaları kitaplar, Türkiye’deki meslektaşlarımın hiçbirinde yok. En büyük koleksiyon bende. Bu eserler çeşitli müzayedelere kayıt edilmiş kültür varlıklarıdır. Bunları İstanbul’da Bankcosta Auction müzayede evinde kıymetini bilen kuruluş, birim ve şahıslara ulaştırmak için uğraşıyorum” dedi.

Tek müzayedeyle sınırlı kalınmayacak

Topladığı eserleri tek bir müzayedede sergileyemeyeceğini ifade eden Arvas, “Çok çeşitli yıllara ait eski ve değerli kitaplar elimde mevcut. Aralarında fıkıh, kelam, tasavvuf gibi birçok konuda astronomiden tıpa, tıptan hukuka kadar her konuda kitap var. Baskı eserlerden bir miktarını da yapacağım el yazması kitap müzayedesinde de sergileyeceğim. Hepsini göstermem mümkün değil çünkü bine yakın baskı, el yazması olarak da 400 kitap var. Bu kadar kitabı tek müzayedeye koymak büyük uğraşı gerektiriyor. Bu müzayedede el yazmalarının hepsini koyacağım, baskılardan da seçmece 50-60 eser koymayı düşünüyorum. Bu müzayededen sonra neticeye göre bir müzayede daha yapabilirim. İstanbul’da daha önce levhalarla ilgili birkaç sergi yaptım. Onlarda çok başarılı olduk. Şimdi de ilk kez müzayede ile bu işi değerlendirmek istiyorum” diye konuştu.