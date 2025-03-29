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Türkiye’nin tarihi mirasını keşfediyorlar

Türkiye’nin dört bir yanına yayılmış kadim uygarlıkların izleri, arkeoloji öğrencileri için yalnızca kitaplardan öğrenilecek bilgiler değil, sahada keşfedilecek bir miras niteliğinde. Bu anlayışla hayata geçirilen SICPA Türkiye Keşif Programı, genç arkeolog adaylarına akademik bilgilerini sahada pekiştirme fırsatı sunuyor.

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Türkiye’nin zengin kültürel mirası, ar­keoloji öğrencileri­ne saha deneyimi kazandı­ran özel bir programla bu­luşuyor. SICPA Türkiye tarafından desteklenen Ke­şif Programı kapsamında, 12 arkeoloji öğrencisi ülkenin farklı bölgelerindeki müze ve örenyerlerini ziyaret ede­rek akademik bilgilerini sa­hada pekiştiriyor.

Keşif Programı, İstan­bul, Antalya, Kars, Şanlıur­fa ve Kapadokya gibi önemli kültürel merkezlere düzen­lenen gezilerle öğrencile­re doğrudan deneyim imkâ­nı sunuyor. Program kapsa­mında, öğrenciler müzelerde sergilenen arkeolojik eserle­ri inceleme, sergileme süreç­leri hakkında bilgi edinme ve tarihi yapıların korunması üzerine uzmanlardan eğitim alma fırsatı buluyor.

Özellikle saha çalışmala­rı, öğrencilerin mesleki ge­lişimlerine katkı sağlarken, kültürel mirasın belgelen­mesi ve yönetimi gibi konu­larda daha bilinçli bir bakış açısı kazanmalarına yardım­cı oluyor.

Öğrenciler deneyimlerini paylaşıyor

Program katılımcıların­dan Dokuz Eylül Üniversitesi Tarih-Arkeoloji Çift Anadal öğrencisi Osman Melikşah Şerefli, Kars ziyaretiyle ilgili şunları söyledi: “Hayatımın büyük çoğunluğunu İstan­bul’da, geri kalanını ise okul için İzmir’de geçirdim. Bu sebepten dolayı projenin ro­taları içerisinde yer alan, ül­kenin en doğusundaki Kars’ı görünce oldukça heyecan­landım. Çünkü hiç görmedi­ğim bir bölgeyi, farklı yaşam tarzlarını ve iklimi deneyim­leyecektim. SICPA Türkiye Keşif Programı sayesinde, ta­rihsel olarak sadece fikir sa­hibi olduğum medeniyetle­rin izlerini yerinde görebil­me fırsatı buldum."

Mimar Sinan Üniversitesi Arkeoloji Bölümü öğrencisi Esmanur Beylen ise Van ge­zisini şu sözlerle anlattı:"U­çaktan gördüğüm karlı dağ­lar ve Van Gölü’nün ihtişamı beni çok etkiledi. Van Kale­si’nde Osmanlı ve Urartu ka­lıntılarını görmek büyük bir ayrıcalıktı. Kaleden Eski Van Şehri'nin kalıntılarına bak­mak, geçmişteki savaşların ve depremlerin izlerini his­setmemi sağladı. Ardından ziyaret ettiğimiz Van Müze­si'nde, Paleolitik çağlardan Osmanlı dönemine kadar uzanan eserler ve etkileşimli sergiler, geçmişi yalnızca iz­lemek değil, deneyimleme­mize de olanak tanıdı."

Kültürel Mirası geleceğe taşıma hedefi

Keşif Programı, arkeolo­ji öğrencilerine saha dene­yimi kazandırarak akade­mik ve mesleki gelişimleri­ne doğrudan katkı sağlıyor. Programın gelecek yıllarda daha fazla öğrenciye ulaşma­sı ve keşif rotalarının geniş­letilmesi hedefleniyor. Ayrı­ca, öğrencilerin geziler sıra­sında elde ettikleri bilgileri yazılı hale getirerek akade­mik bir arşiv oluşturulması da planlanan projeler arasın­da yer alıyor.

Kaynak: DÜNYA - İSTANBUL