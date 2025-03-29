Türkiye’nin tarihi mirasını keşfediyorlar

Türkiye’nin zengin kültürel mirası, ar­keoloji öğrencileri­ne saha deneyimi kazandı­ran özel bir programla bu­luşuyor. SICPA Türkiye tarafından desteklenen Ke­şif Programı kapsamında, 12 arkeoloji öğrencisi ülkenin farklı bölgelerindeki müze ve örenyerlerini ziyaret ede­rek akademik bilgilerini sa­hada pekiştiriyor.

Keşif Programı, İstan­bul, Antalya, Kars, Şanlıur­fa ve Kapadokya gibi önemli kültürel merkezlere düzen­lenen gezilerle öğrencile­re doğrudan deneyim imkâ­nı sunuyor. Program kapsa­mında, öğrenciler müzelerde sergilenen arkeolojik eserle­ri inceleme, sergileme süreç­leri hakkında bilgi edinme ve tarihi yapıların korunması üzerine uzmanlardan eğitim alma fırsatı buluyor.

Özellikle saha çalışmala­rı, öğrencilerin mesleki ge­lişimlerine katkı sağlarken, kültürel mirasın belgelen­mesi ve yönetimi gibi konu­larda daha bilinçli bir bakış açısı kazanmalarına yardım­cı oluyor.

Öğrenciler deneyimlerini paylaşıyor

Program katılımcıların­dan Dokuz Eylül Üniversitesi Tarih-Arkeoloji Çift Anadal öğrencisi Osman Melikşah Şerefli, Kars ziyaretiyle ilgili şunları söyledi: “Hayatımın büyük çoğunluğunu İstan­bul’da, geri kalanını ise okul için İzmir’de geçirdim. Bu sebepten dolayı projenin ro­taları içerisinde yer alan, ül­kenin en doğusundaki Kars’ı görünce oldukça heyecan­landım. Çünkü hiç görmedi­ğim bir bölgeyi, farklı yaşam tarzlarını ve iklimi deneyim­leyecektim. SICPA Türkiye Keşif Programı sayesinde, ta­rihsel olarak sadece fikir sa­hibi olduğum medeniyetle­rin izlerini yerinde görebil­me fırsatı buldum."

Mimar Sinan Üniversitesi Arkeoloji Bölümü öğrencisi Esmanur Beylen ise Van ge­zisini şu sözlerle anlattı:"U­çaktan gördüğüm karlı dağ­lar ve Van Gölü’nün ihtişamı beni çok etkiledi. Van Kale­si’nde Osmanlı ve Urartu ka­lıntılarını görmek büyük bir ayrıcalıktı. Kaleden Eski Van Şehri'nin kalıntılarına bak­mak, geçmişteki savaşların ve depremlerin izlerini his­setmemi sağladı. Ardından ziyaret ettiğimiz Van Müze­si'nde, Paleolitik çağlardan Osmanlı dönemine kadar uzanan eserler ve etkileşimli sergiler, geçmişi yalnızca iz­lemek değil, deneyimleme­mize de olanak tanıdı."

Kültürel Mirası geleceğe taşıma hedefi

Keşif Programı, arkeolo­ji öğrencilerine saha dene­yimi kazandırarak akade­mik ve mesleki gelişimleri­ne doğrudan katkı sağlıyor. Programın gelecek yıllarda daha fazla öğrenciye ulaşma­sı ve keşif rotalarının geniş­letilmesi hedefleniyor. Ayrı­ca, öğrencilerin geziler sıra­sında elde ettikleri bilgileri yazılı hale getirerek akade­mik bir arşiv oluşturulması da planlanan projeler arasın­da yer alıyor.