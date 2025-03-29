Türkiye’nin tarihi mirasını keşfediyorlar
Türkiye’nin dört bir yanına yayılmış kadim uygarlıkların izleri, arkeoloji öğrencileri için yalnızca kitaplardan öğrenilecek bilgiler değil, sahada keşfedilecek bir miras niteliğinde. Bu anlayışla hayata geçirilen SICPA Türkiye Keşif Programı, genç arkeolog adaylarına akademik bilgilerini sahada pekiştirme fırsatı sunuyor.
Türkiye’nin zengin kültürel mirası, arkeoloji öğrencilerine saha deneyimi kazandıran özel bir programla buluşuyor. SICPA Türkiye tarafından desteklenen Keşif Programı kapsamında, 12 arkeoloji öğrencisi ülkenin farklı bölgelerindeki müze ve örenyerlerini ziyaret ederek akademik bilgilerini sahada pekiştiriyor.
Keşif Programı, İstanbul, Antalya, Kars, Şanlıurfa ve Kapadokya gibi önemli kültürel merkezlere düzenlenen gezilerle öğrencilere doğrudan deneyim imkânı sunuyor. Program kapsamında, öğrenciler müzelerde sergilenen arkeolojik eserleri inceleme, sergileme süreçleri hakkında bilgi edinme ve tarihi yapıların korunması üzerine uzmanlardan eğitim alma fırsatı buluyor.
Özellikle saha çalışmaları, öğrencilerin mesleki gelişimlerine katkı sağlarken, kültürel mirasın belgelenmesi ve yönetimi gibi konularda daha bilinçli bir bakış açısı kazanmalarına yardımcı oluyor.
Öğrenciler deneyimlerini paylaşıyor
Program katılımcılarından Dokuz Eylül Üniversitesi Tarih-Arkeoloji Çift Anadal öğrencisi Osman Melikşah Şerefli, Kars ziyaretiyle ilgili şunları söyledi: “Hayatımın büyük çoğunluğunu İstanbul’da, geri kalanını ise okul için İzmir’de geçirdim. Bu sebepten dolayı projenin rotaları içerisinde yer alan, ülkenin en doğusundaki Kars’ı görünce oldukça heyecanlandım. Çünkü hiç görmediğim bir bölgeyi, farklı yaşam tarzlarını ve iklimi deneyimleyecektim. SICPA Türkiye Keşif Programı sayesinde, tarihsel olarak sadece fikir sahibi olduğum medeniyetlerin izlerini yerinde görebilme fırsatı buldum."
Mimar Sinan Üniversitesi Arkeoloji Bölümü öğrencisi Esmanur Beylen ise Van gezisini şu sözlerle anlattı:"Uçaktan gördüğüm karlı dağlar ve Van Gölü’nün ihtişamı beni çok etkiledi. Van Kalesi’nde Osmanlı ve Urartu kalıntılarını görmek büyük bir ayrıcalıktı. Kaleden Eski Van Şehri'nin kalıntılarına bakmak, geçmişteki savaşların ve depremlerin izlerini hissetmemi sağladı. Ardından ziyaret ettiğimiz Van Müzesi'nde, Paleolitik çağlardan Osmanlı dönemine kadar uzanan eserler ve etkileşimli sergiler, geçmişi yalnızca izlemek değil, deneyimlememize de olanak tanıdı."
Kültürel Mirası geleceğe taşıma hedefi
Keşif Programı, arkeoloji öğrencilerine saha deneyimi kazandırarak akademik ve mesleki gelişimlerine doğrudan katkı sağlıyor. Programın gelecek yıllarda daha fazla öğrenciye ulaşması ve keşif rotalarının genişletilmesi hedefleniyor. Ayrıca, öğrencilerin geziler sırasında elde ettikleri bilgileri yazılı hale getirerek akademik bir arşiv oluşturulması da planlanan projeler arasında yer alıyor.