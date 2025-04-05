TÜRKSOY'un "2025 Türk Dünyası Kültür Başkenti" seçilen Aktau'da açılış töreni düzenlendi

Türk devletlerinden çok sayıda sanatçının yer aldığı açılış törenine, Kazakistan Kültür ve Enformasyon Bakanı Aida Balayeva, Türkiye Kültür ve Turizm Bakanı Yardımcısı Dr. Serdar Çam, Kırgızistan Kültür, Enformasyon ve Gençlik Politikaları Bakanı Mirbek Mambetaliyev, Azerbaycan Kültür Bakanı Yardımcısı Murad Huseynov, Türkmenistan Kültür Bakanı Yardımcısı Nursahet Şirimov, Macaristan Hükümeti Devlet Komiseri ve Milletvekili Peter Hoppal ile Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) Genel Sekreteri Sultan Raev katıldı.

Açılış konuşmasını yapan Bakan Balayeva, aynı zamanda Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in Aktau kentinin "Türk Dünyası Kültür Başkenti" seçilmesinden dolayı gönderdiği tebrik mesajını okudu.

Tokayev'in mesajında şu ifadelere yer verildi:

"Aktau kentinin böyle bir statüye sahip olmasının sadece Kazakistan için değil, tüm kardeş Türk devletleri için önemli olay olduğunun altını çizerek, "Tarihi Mangistau toprakları ve zengin Üstyurt bölgesi Türk medeniyetinin ayrılmaz parçasıdır. Bu kutsal bölge, halkımızın ve tüm Türk dünyasının asırlara dayanan manevi mirasını muhafaza etmektedir. Gelenekleri ve tarihleri birbiriyle bağlantılı halklar arasındaki işbirliğini güçlendirmek ortak görevimizdir."

Hazar Denizi kıyısında açık hava altında düzenlenen açılış töreni, Türk dünyasının dört bir yanından gelen yaklaşık 1400 sanatçıyı aynı sahnede buluşturdu.

Konserler, renkli halk oyunları gösterileri ve geleneksel etnokültürel sunumlarla büyük coşkuya sahne olan töreni yaklaşık 30 bin kişi izledi.

Yurt dışından gelen ziyaretçiler ise bu tören için özel inşa edilen "Darhan Dala" etnoköyünde Kazakistan'ın ve Türk halklarının ortak kültürünü ve geleneklerini deneyimleme, bölgenin tarihi mirasını, geleneksel el sanatlarını ve yöresel yaşam tarzını yakından tanıma fırsatı elde etti.

Açılış töreniyle TÜRKSOY'un "2025 Türk Dünyası Kültür Başkenti" ilan edilen Aktau'da böylece bu yıl boyunca 30'a yakın büyük çaplı uluslararası etkinliğin düzenlenmesi planlanıyor.

Geleneksel müzik konserlerinden tiyatro ve sinema festivallerine, gençlik buluşmalarından fikir ve kültür forumlarına kadar uzanan etkinlikler takvimiyle Aktau'da Türk dünyasının kültürel çeşitliliğinin gün yüzüne çıkarılması ve gelecek nesillere aktarılması hedefleniyor.

Aktau, geçen sene Türkmenistan'ın Anev kentinden "Türk Dünyası Kültür Başkenti" ünvanını devralmıştı.