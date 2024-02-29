Üç şehir, Limak Filarmoni ve üç tenoru ayakta alkışladı

Sekiz yıldır Türkiye’nin Mühendis Kızları programı ile gençlerin eğitimine destek olan Limak Vakfı, konser gelirleriyle de deprem bölgesindeki mühendis kızların eğitimine desteğini artıracak.

Limak Vakfı tarafından çoksesli müziği geniş kitlelere tanıtmak amacıyla yedi yıl önce kurulan Limak Filarmoni Orkestrası, geleneksel yeni yıl konserlerini bu yıl üç şehirde verdi. İstanbul, İzmir ve Ankara’daki konserlerde dünyaca ünlü üç tenor Limak Filarmoni Orkestrası ile sahne aldı. Orkestranın kurucularından Murat Karahan, Kosovalı tenor Rame Lahaj ve Meksikalı tenor Ramon Vargas ile sahneye çıktı. Konserleri,

İtalya’nın yetiştirdiği saygın orkestra şeflerinden Francesco Di Mauro yönetti.

Üç tenor, izleyicilere keyifli anlar yaşattı. İstanbul’da Eşsiz performansıyla sahnede devleşen orkestrayla sahne alan dünyaca ünlü tenorlar, opera klasiklerinin yanı sıra Zeki Müren’in sevilen şarkılarından ‘Yaralı Gönül’ ve Sezen Aksu’nun ‘Biliyorsun’un opera uyarlaması ile izleyenleri coşturdu. Zorlu PSM, İzmir’de Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi, Ankara’da ise Congresium’u dolduran yedi bine yakın sanatsever Limak Filarmoni Orkestrası’nı ve tenorları dakikalarca ayakta alkışladı. Biletleri günler öncesinden tükenen konserleri iş, sanat ve medya dünyasından davetliler de izledi.

Konser gelirleri mühendis kızlara

Limak Vakfı, bu yılki konserlerin tüm gelirlerini Türkiye’deki en güçlü eğitime destek programlarından biri olan ‘Türkiye’nin Mühendis Kızları’ projesine aktaracak. Bilet satışlarından sağlanan gelirler, ‘Depremden etkilenen öğrenciler için eğitime devam desteği’ kapsamında mühendislik adayı kız öğrencilerin eğitiminde kullanılacak.

Sanatın iyileştirici ve birleştirici gücüne inanıyoruz

Limak Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir, Limak Filarmoni Orkestrası konserlerine gösterilen ilgiden duyduğu mutluluğu dile getirdi. Orkestranın yedinci yılında Türkiye’yi müzikle buluşturmaya devam ettiğini belirten Özdemir şunları söyledi:

“Kültürümüze ait yerel ve ulusal doku ile çok sesli evrensel müzik arasında başarılı bir köprü olan Limak Filarmoni Orkestrası’nın 2017 yılında başlayan müzik yolculuğu, temposunu ve heyecanını hiç yitirmeyen bir süreç. Limak Filarmoni ile hayata, sanatın iyileştirici ve birleştirici gücüyle dokunuyoruz. Türk müziğini çok sesli bir şekilde yorumlayarak geniş kitlelere ulaştırmayı hedefleyen Limak Filarmoni Orkestrası ile her yıl konserler düzenliyor, sanatseverleri müziğin büyüsüyle buluşturuyoruz. Limak Vakfı, kültür sanatın yanı sıra eğitim odaklı programlarıyla uzun yıllardır toplumsal fayda üretiyor.

Bu kapsamda bu yılki konserlerin geliriyle, 'Türkiye’nin Mühendis Kızları' projemiz kapsamında, depremden etkilenen bölgelerdeki mühendislik öğrencilerimizin eğitimine destek olacağız. Limak Vakfı gerçekleştirdiği faaliyetlerle sosyal yatırım projelerinin etkisini artırmaya, topluma pozitif katkı sunmaya devam edecek. Bu hedeflerle düzenlediğimiz konserlerde sahneye çıkan Limak Filarmoni Orkestrası’nın her bir üyesine, değerli orkestra şefi Frencesco Di Mauro’ya, bizi büyüleyen tenorlar Murat Karahan’a, Ramon Vargas’a ve Rame Lahaj’a ve elbette bizi yalnız bırakmayan sanatseverlere çok teşekkür ediyorum.”

Türkiye’nin kültür mirasını, müziğin evrensel dili ile buluşturarak genç nesillere ve uluslararası sanatseverlere ulaşmayı hedefleyen Limak Filarmoni Orkestrası, 2017’den bu yana sürdürdüğü yeni yıl konserleriyle her yıl daha geniş kitlelere ulaşıyor. Orkestra, konserlerin yanı sıra dijital projelerle de sanatseverlere ulaşarak kültürel anlamda önemli bir misyon üstleniyor.