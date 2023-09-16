Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı 40. kez düzenleniyor

Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde 28 Ekim – 5 Kasım 2023 tarihleri arasında gerçekleşecek olan fuar, yurt içi ve yurt dışından birbirinden değerli yayınevlerini, yazarları ve okurları ağırlayacak, yüzlerce kültür etkinliğine ve binlerce imza gününe ev sahipliği yapacak.

40 yılı geride bırakmaya hazırlanan Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı’nın bu yılki onur yazarı, TÜYAP Kültür Fuarları Danışma Kurulu kararıyla Yazar Nermin Abadan Unat olarak belirlendi. 1962’de profesörlüğe atanan ve SBF’de Siyasal Davranış Kürsüsü’ nü kuran Nermin Abadan Unat siyaset sosyolojisi ve kitle iletişim konularının dışında 1963’ten beri özellikle Türk dış göçüyle ilgili sorunlara eğildi, yurt içi ve yurt dışında çeşitli araştırmalar gerçekleştirdi. Avrupa ve ABD’nin çeşitli üniversitelerinde konuk profesör olarak dersler verdi. Bu konuda Türkçe, Almanca, İngilizce kitaplar, makaleler yayımladı. Fuar süresince okurları ile buluşacak olan Unat’ın yaşamı ve eserleri üzerine, kendisinin de katılımıyla çeşitli panel ve söyleşiler düzenlenecek.

Fuarın ana teması ise Cumhuriyetin 100. Yılında “Yaşasın Cumhuriyet” olacak. İstanbul Kitap Fuarı tema kapsamında birbirinden değerli konukların ve Onur Yazarı Nermin Abadan Unat’ın katılımıyla düzenlenecek kültür etkinliklerine ev sahipliği yapacak.

Girişin öğrenci, öğretmen, çocuk, emekli ve engellilere ücretsiz olduğu fuar, hafta içi 10.00-19.00, hafta sonu 10.00- 20.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek. Fuar, son günü olan 5 Kasım 2023 Pazar akşamı 19.00’da sona erecek. Fuarla ilgili etkinlik listesi, imza günleri ve detaylı bilgilere http://istanbulkitapfuari.com/ adresinden erişilebilecek.