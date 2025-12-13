UNESCO’dan Türk Dili'ne küresel tescil

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, UNESCO’nun 3 Kasım 2025 tarihli kararıyla 15 Aralık’ın resmen “Dünya Türk Dili Ailesi Günü” ilan edilmesini büyük bir kazanım olarak nitelendirdi. Ersoy, bu kararın yalnızca Türkiye için değil, tüm Türk dünyası için gurur verici bir gelişme olduğunu vurguladı.

Ersoy, 15 Aralık tarihinin sembolik anlamına dikkat çekerek, Danimarkalı bilim insanı Vilhelm Thomsen’in 1893’te Orhun Yazıtları’nı çözdüğü günün, Türk dilinin bin yıllık geçmişinin bilim dünyasında kabulünü simgelediğini belirtti. Bu tarihin dünya takvimine girmesinin dilin tarihsel yolculuğunun tescili olduğunu ifade etti.

Ortak emek, ortak gurur

Kararın Türkiye Cumhuriyeti ile Türk devletlerinin ortak çalışmaları sonucunda alındığını belirten Ersoy, bunun Türk dünyasının birlik ve beraberliğinin somut bir göstergesi olduğunu söyledi. UNESCO’ya ve emeği geçen tüm ülkelere teşekkür etti.

Gelecek nesillere kültürel miras

Ersoy, kararın Türk dilinin korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması yönündeki çabalara küresel destek sağladığını vurgulayarak, 15 Aralık’ın dil bilincini güçlendiren özel bir gün olacağını kaydetti.