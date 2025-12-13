Bakan Ersoy açıkladı: Cemevleri artık imar planlarına işlenecek

Alevi-Bektaşi inancının tarihî ve kültürel hafızasında önemli bir yere sahip olan Karacaahmet Sultan Cemevi, “Gönül Sofrası” buluşmasına ev sahipliği yaptı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un katılımıyla gerçekleşen toplantıya İstanbul Valisi Davut Gül, Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanı Esma Ersin, Karacaahmet Sultan Dergâhı Başkanı Muharrem Ercan ve çok sayıda kanaat önderi katıldı. Basına kapalı gerçekleştirilen görüşmede ortak değerler, talepler ve beklentiler istişare edildi.

Toplantıda konuşan Bakan Ersoy, cemevlerinin artık imar planlarına işlenmesi için mevzuat çalışmalarına başlanacağını açıkladı. Bu adımın, cemevlerinin hukuki ve kurumsal konumunu güçlendireceğini belirten Ersoy, planlama ve uygulama süreçlerinin bu çerçevede yürütüleceğini söyledi. Yeni düzenleme ile birlikte tahsis taleplerinin de daha sağlıklı biçimde karşılanmasının hedeflendiği ifade edildi.

Alevi-Bektaşi inancının hoşgörüye ve insan merkezli anlayışa dayandığını vurgulayan Ersoy, bu öğretinin toplumsal barış ve kardeşliğin önemli dayanaklarından biri olduğunu dile getirdi. Alevi-Bektaşi kültürünün bu toprakların ortak değerlerinden biri olduğuna dikkat çeken Bakan, tüm inanç gruplarının eşit yurttaşlık temelinde değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

“Tüm vatandaşlarımız eşittir”

Türkiye Cumhuriyeti’nin tüm vatandaşların inançlarını özgürce yaşamasını temel bir sorumluluk olarak gördüğünü belirten Ersoy, inancı, dili veya kökeni ne olursa olsun herkesin bu ülkenin eşit bir ferdi olduğunu söyledi. Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığının kurulmasıyla birlikte sahadan gelen taleplerin daha yakından takip edildiğini de ekledi.

Buluşmada cemevlerinin mülkiyet sorunları, kurumsal yapı beklentileri ve bütçe konuları ele alındı. Bakan Ersoy, ihtiyaçların karşılanması için Bakanlık olarak desteğin süreceğini belirterek toplantıyı birlik ve beraberlik mesajlarıyla sonlandırdı.