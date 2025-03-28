Ünlü Ekonomist Evren Devrim Zelyut’un vefatının ardından Gülten Akın’ın şiiri gündem oldu

Ünlü ekonomist Evren Devrim Zelyut, 51 yaşında hayatını kaybetti. Zelyut'un vefatının ardından, Gülten Akın'ın 1983 yılında kaleme aldığı "Bir İnce Kara Küçücük Oğlana İlahi" adlı şiiri tekrar gündeme geldi. Akın'ın şiirinin Zelyut'a yazıldığı öğrenildi.

Son paylaşımı: Şimdilik hoşça kalın

Zelyut, üç ay önce akciğer kanseri teşhisi almış ve son paylaşımını 4 Mart'ta yaparak "Sizlerin de hayırlı duygularınızla ayağa kalkacağım. Yeniden güzel şeyler paylaşacağız. Hepiniz kalbimdesiniz. Şimdilik hoşça kalın…" ifadelerini kullanmıştı. Zelyut'un vefatının ardından, Akın'ın şiirinin Zelyut'un yaşadığı zorlu çocukluk anılarına dayanarak yazıldığı ortaya çıktı.

Bir çocuğun gözünden gördüğü trajediyi anlatmıştı

Evren Devrim Zelyut, 4 Kasım 2017'de "Gülten Akın'ın İlahisi" adlı yazısında, Gülten Akın’ın şiirini nasıl yazdığına dair anılarını paylaşmıştı. Zelyut, 1981'de annesiyle birlikte cezaevine yaptığı bir ziyaret sırasında yaşadığı zorlukları ve bir çocuğun gözünden gördüğü trajediyi anlatmıştı. Akın, Zelyut'un o dönemdeki halini ve yaşadığı acıyı “Bir İnce Kara Küçücük Oğlana İlahi” adlı şiirinde dile getirmişti.

Zelyut’a göndermek üzere kitabını imzalayıp yollamıştı

Gülten Akın’ın yazdığı şiirde, bir çocuğun annesinin gözleri önünde darp edilmesi ve yaşadığı travma anlatılmakta, Zelyut’un çocukluk yıllarına atıfta bulunulmaktadır. Akın, şiirini yayımladığı 1983 yılında Zelyut’a göndermek üzere kitabını imzalayıp yollamıştı.

Gülten Akın’ın yazdığı şiirde şu dizeler yer alıyordu:

"İtip düşürdüler annesini

Kim diye sorma

İtip düşürdüler annesini

Gözleri önünde

Amca senin oğlun olmasın

Olursa, kıyamam, ölmesin

İnce turnasıdır annesinin

O erkek erkeğe görüşlerde

Selam iletir babasına

İtip düşürdüler annesini

Gözleri önünde

Amca senin oğlun olmasın

Olursa görüşüne gelmesin

Özlüyor ve dokuz yaşında

Tütüyor yaslı kara gözleri

Babası. Son görüşüydü

Köroğlusu darda Ayvaz

İmge doru ata bindi

Al at yedeğinde

İtip düşürdüler annesini

Gözleri önünde

Amca senin oğlun olmasın

Olursa al ata binmesin."