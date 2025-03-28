Ünlü Ekonomist Evren Devrim Zelyut’un vefatının ardından Gülten Akın’ın şiiri gündem oldu
Ekonomist Evren Devrim Zelyut'un vefatının ardından, Gülten Akın'ın 1983'te yazdığı "Bir İnce Kara Küçücük Oğlana İlahi" şiirinin Zelyut için yazıldığı ortaya çıktı.
Ünlü ekonomist Evren Devrim Zelyut, 51 yaşında hayatını kaybetti. Zelyut'un vefatının ardından, Gülten Akın'ın 1983 yılında kaleme aldığı "Bir İnce Kara Küçücük Oğlana İlahi" adlı şiiri tekrar gündeme geldi. Akın'ın şiirinin Zelyut'a yazıldığı öğrenildi.
Son paylaşımı: Şimdilik hoşça kalın
Zelyut, üç ay önce akciğer kanseri teşhisi almış ve son paylaşımını 4 Mart'ta yaparak "Sizlerin de hayırlı duygularınızla ayağa kalkacağım. Yeniden güzel şeyler paylaşacağız. Hepiniz kalbimdesiniz. Şimdilik hoşça kalın…" ifadelerini kullanmıştı. Zelyut'un vefatının ardından, Akın'ın şiirinin Zelyut'un yaşadığı zorlu çocukluk anılarına dayanarak yazıldığı ortaya çıktı.
Bir çocuğun gözünden gördüğü trajediyi anlatmıştı
Evren Devrim Zelyut, 4 Kasım 2017'de "Gülten Akın'ın İlahisi" adlı yazısında, Gülten Akın’ın şiirini nasıl yazdığına dair anılarını paylaşmıştı. Zelyut, 1981'de annesiyle birlikte cezaevine yaptığı bir ziyaret sırasında yaşadığı zorlukları ve bir çocuğun gözünden gördüğü trajediyi anlatmıştı. Akın, Zelyut'un o dönemdeki halini ve yaşadığı acıyı “Bir İnce Kara Küçücük Oğlana İlahi” adlı şiirinde dile getirmişti.
Zelyut’a göndermek üzere kitabını imzalayıp yollamıştı
Gülten Akın’ın yazdığı şiirde, bir çocuğun annesinin gözleri önünde darp edilmesi ve yaşadığı travma anlatılmakta, Zelyut’un çocukluk yıllarına atıfta bulunulmaktadır. Akın, şiirini yayımladığı 1983 yılında Zelyut’a göndermek üzere kitabını imzalayıp yollamıştı.
Gülten Akın’ın yazdığı şiirde şu dizeler yer alıyordu:
"İtip düşürdüler annesini
Kim diye sorma
İtip düşürdüler annesini
Gözleri önünde
Amca senin oğlun olmasın
Olursa, kıyamam, ölmesin
İnce turnasıdır annesinin
O erkek erkeğe görüşlerde
Selam iletir babasına
İtip düşürdüler annesini
Gözleri önünde
Amca senin oğlun olmasın
Olursa görüşüne gelmesin
Özlüyor ve dokuz yaşında
Tütüyor yaslı kara gözleri
Babası. Son görüşüydü
Köroğlusu darda Ayvaz
İmge doru ata bindi
Al at yedeğinde
İtip düşürdüler annesini
Gözleri önünde
Amca senin oğlun olmasın
Olursa al ata binmesin."