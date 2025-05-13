Ünlü komedyen Tolga Çevik, hastalığı nedeniyle İzmir’deki gösterisini ertelemek zorunda kaldı.

Tolga Çevik'e halk arasında bel fıtığı olarak bilinen ‘lomber disk hernisi’ teşhiyi koyuldu.

Ünlü oyuncunun ertelenen Tolgshow gösterisi ise 28 Mayıs 2025’e ertelendi.

Bel fıtığı özellikle bel bölgesinde şiddetli ağrıya, hareket kısıtlılığına ve bazı durumlarda sinir sıkışmalarına yol açıyor.

Bu rahatsızlık, yoğun fiziksel aktivite ya da ani hareketler sonucu ortaya çıkabilir ve dinlenme ya da cerrahi müdahale gerektirebilir.