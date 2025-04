Ünlü müzik grubu Muse, İstanbul konserini iptal etti

Dünyaca ünlü rock grubu Muse, İstanbul'da verecekleri konseri iptal ettiklerini açıkladı.

Muse, DBL Entertainment’ın organizasyonuyla 11 Haziran'da İstanbul Yenikapı Festival Alanı’nda konser vermeye hazırlanıyordu.

Ancak, DBL Entertainment'ın boykot listesinde yer almasının ardından, birçok kişi sosyal medya hesapları üzerinde ünlü müzik grubuna, Türkiye'de konser vermemeleri için çağrıda bulunmuştu.

Muse da sosyal medya hesaplarında yaptığı paylaşımla, gelen çağrılar üzerine İstanbul'daki konserlerini iptal ettiklerini duyurdu.

Muse, İstanbul'daki konserlerinin 2026'ya ertelediklerini kaydederek, şu açıklamalarda bulundu:

"Hayranlarımızın geri bildirimlerini dikkatlice değerlendirip, endişelerine tam olarak saygı göstererek, İstanbul'daki gösteriyi 2026'ya ertelendi; böylece DBL Entertainment'ın dahil olmayacağından emin olabiliriz. Devam eden desteğiniz için teşekkür ederiz, bizim için her şey demek. 2026'da görüşmek üzere!"

After careful consideration and hearing the feedback from our fans whilst fully respecting their concerns, our show in Istanbul will be now postponed until 2026 so we can ensure DBL Entertainment will not be involved.



Thank you for your ongoing support, it means everything to…