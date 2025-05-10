Ünlü oyuncular Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu Gezi Parkı soruşturması kapsamında "yalan tanıklık" suçlamasıyla İstanbul 24. Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı.

Ergenç ve Kocaoğlu mahkemede yaptıkları savunmada aylık gelir beyanında bulundu.

Son olarak Kral Kaybederse dizisinde başrolde oynayan Hali Ergenç aylık gelirinin 300 bin TL olduğunu kaydetti.

Adsız Aşıklar dizisinin oyuncusu Rıza Kocaoğlu ise aylık gelirini 200 bin lira olarak beyan etti.

Yalan tanıklı yapmadığını söyledi

Ardından savunması alınan Ergenç Gezi Parkı olaylarına ilişkin Ayşe Barım hakkındaki soruşturmada tanık olarak ifadesine başvurulduğunu hatırlatarak, yalan tanıklık yapmadığını ve suçsuz olduğunu söyledi.

Savcılıkta Memet Ali Alabora, Çiğdem Mater ve Osman Kavala'yı tanıyıp tanımadığının sorulduğunu da ifade eden Ergenç, kendisine sorulanlara cevap verdiğini belirtti.

Halit Ergenç, sacıya Alabora ile konservatuar yıllarından tanıştıklarını, iş ortamlarında da karşılaştıklarını, onun dışında samimiyeti olmadığını savcıya söylediğini de kaydetti.

Alabora'nın oyuncu sendikası başkanı olması nedeniyle birden fazla kez görüştüklerini, Gezi Parkı yürüyüşlerine katılmasının amacının ise ağaçların kesilmemesine yönelik olduğunu ifade etti.

"Kimseden talimat almadım"

Ergenç ayrıca, yürüyüşlere katılmasının devlete ve hükümete karşı olmadığını, kimseden talimat almadığını belirtti ve şu ifadeleri kullandı:

"Alabora ile telefon görüşmem, tamamıyla meydanın o dönemde yürüyüşe kapalı olması ve giriş imkanımızın olmamasıyla ilgiliydi. Eğer soruşturma aşamasında savcı bey görüşmem olup olmadığını sorsaydı, ben de bu şekilde size beyan etmiş olduğum gibi beyanda bulunurdum.

Bana tanıyıp tanımadığım yönünde sorduğu için, hiç samimiyetim olmadığını söyledim. İkinci seferde görüşme sebeplerimi, burada belirttiğim gibi belirttim. Ben sektörden Çiğdem Hanımı duyardım. Osman Kavala'yı bu olaylar ortaya çıktığında tanıdım, hiçbir bağlantım olmadı. Tanınan bir insan olduğum için zaten bunu inkar etmem imkansız. Çiğdem Mater'i gördüysem de hatırlamıyorum. Osman Kavala ile hiç görüşmem olmadı."

"Ağaçların kesilmesi nedeniyle orada bulundum"

Kocaoğlu ise savcılığa tanık olarak davet edildiğinde soruşturma savcısına detaylı cevap vermeye çalıştığını, ifadede kendisine genellikle Memet Ali Alabora ile ilgili sorular sorulduğunu söyledi.

İfadede Alabora'yı oyuncu sendikası başkanı olarak bildiğini ancak irtibatının olmadığını söylediğini anlatan Kocaoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Çok genel sorulardı. Bu nedenle ne sorulduysa hatırladığım kadarıyla cevap verdim. Aradan 12 yıl gibi uzun süre geçti. Bu nedenle görüşüp görüşmediğimi hatırlamadığım için de 'görüşmedim' dedim. Gezi Parkı olaylarından önce ve sonra irtibatım olmadığını beyan etmiştim. Ben tamamıyla Gezi Parkı'nda ağaçların kesilmesi nedeniyle orada bulundum. Orada oluşan kalabalık benim evime çok yakındı. Ben de o nedenle katılmış oldum. Alabora'yla görüşmem, sendika başkanı olması nedeniyledir."

Duruşma 23 Mayıs'a ertelendi

Sanıkların savunmalarının ardından görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, davanın esasına ilişkin mütalaasını hazırlaması için süre talep etti.

Ara kararını açıklayan hakim, mütalaasını hazırlaması için dosyanın cumhuriyet savcısına gönderilmesine karar verdi.

Sanıklar Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu'nun duruşmalardan vareste tutulmasına hükmeden hakim, duruşmayı 23 Mayıs'a erteledi.