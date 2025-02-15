Ünlü yönetmen Lars von Trier bakım evine yatırıldı

Dünyaca ünlü yönetmen Lars von Trier, Parkinson hastalığı nedeniyle bir bakım merkezinde tedavi altına alındı. Karanlıkta Dans (Dancer in the Dark), İtiraf (Nymphomaniac) ve Melankoli (Melancholia) gibi filmleriyle tanınan 68 yaşındaki Danimarkalı yönetmenin, tedavisine uygun bir ortam sağlamak amacıyla bakım merkezine yatırıldığı açıklandı.

Von Trier’in yapım şirketi Zentropa, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, yapımcı Louise Vesth’in, “Lars, kendisine hastalığının gerektirdiği tedavi ve bakımı sağlayabilecek bir bakım merkezinde. Bu, onun özel konaklama yerinin bir tamamlayıcısı. Kendisi gayet iyi durumda” ifadelerine yer verdiği belirtildi.

Parkinson hastalığı nedir?

Beyindeki dopamin seviyelerinin düşmesine neden olan sinir hücre hasarının yol açtığı ilerleyici bir nörolojik hastalık olan Parkinson hastalığı genellikle elde titreme, kas sertliği ve denge kaybı gibi belirtilerle başlar ve zamanla hareket kontrolünde güçlükler ortaya çıkar.

Bu hastalık daha çok 60 yaş üzeri bireylerde görülse de istisnai durumlar da yaşanabilir. Beyindeki dopamin üreten hücrelerin yüzde 60-80’inin kaybıyla Parkinson belirtileri ortaya çıkar. Hastalığın ilerlemesi kişiden kişiye değişebilir ve başlangıç döneminde farklı şekillerde kendini gösterebilir.

Tartışmalı kariyer ve hastalığı

2022’de Parkinson hastalığı teşhisi konulan von Trier, bu süreçte çalışmalarına devam etmiş ancak sağlık durumu nedeniyle daha az görünür olmuştu. Sinema dünyasında provokatif tarzı ve tartışmalı açıklamalarıyla tanınan Trier, geçmişte yaptığı siyasi yorumlar nedeniyle tepkilerin odağı olmuştu.

2011’de Cannes Film Festivali'nde yaptığı Nazi ve Hitler yorumları nedeniyle festivalden men edilmiş, ancak daha sonra özür dilemiş ve 2018’de “The House That Jack Built” filmiyle geri dönmüştü.

Ukrayna-Rusya savaşı hakkında yaptığı açıklamalar da büyük yankı uyandırmıştı. 2023’te von Trier, “Rusların da hayatı önemlidir” şeklinde bir paylaşım yapmış ve Ukrayna hükümetinin tepkisini çekmişti.

Von Trier’in sağlık durumu ve tedavi süreci yakından takip ediliyor.