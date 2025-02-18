Usta oyuncu Emin Gümüşkaya hayatını kaybetti

Türk tiyatro ve televizyon dünyasının usta isimlerinden Emin Gümüşkaya, 76 yaşında hayata gözlerini yumdu. Sanatçının vefat haberini, yakın arkadaşı ve meslektaşı Zafer Algöz sosyal medya üzerinden duyurdu.

Ünlü oyuncu Zafer Algöz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Gümüşkaya’nın kaybına ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Emin Gümüşkaya ağabeyimizi kaybettik maalesef… Hayatımızda hep yeri olan meslek büyüğümüzdü… Allah rahmet eylesin, başımız sağ olsun."

Emin Gümüşkaya kimdir?

10 Ocak 1948 doğumlu olan Muhammed Emin Gümüşkaya, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nden mezun olduktan sonra sanat hayatına adım attı. Tiyatro sahnelerinden ekranlara uzanan kariyerinde 1985 yılında "Bay Alkolü Takdimimdir" dizisiyle televizyon dünyasına giriş yaptı.

Sanatçı, özellikle 2010 yılında Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Seyyar Tayyar karakteri ile geniş bir izleyici kitlesi tarafından tanındı ve sevildi. Bunun yanı sıra Seksenler, Arka Sıradakiler, Yeşil Deniz, Avrupa Yakası ve Tatlı Hayat gibi pek çok önemli projede rol aldı.

Türk sanat camiasında derin bir iz bırakan Gümüşkaya, hem sahne hem de ekran performanslarıyla izleyicilerin hafızasında yer etmeyi başardı. Usta oyuncunun vefatı, sanat dünyasında büyük üzüntü yarattı.