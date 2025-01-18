Usta oyuncu Hüseyin Avni Danyal'ın acı günü!

Yıllardır seyircinin beğenisini kazanmış pek çok projede yer alan oyuncu Hüseyin Avni Danyal annesini kaybetti. Acı haberi sosyal medya hesabında duyuran sanatçı mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Annem Aysel Danyal’ı sonsuzluğa uğurladık. Cenazesi 18 Ocak Cumartesi günü Karşıyaka Mezarlığı Camisi’nden ikindi namazına müteakip Karşıyaka Mezarlığı’na defnedilecektir.”

Sanatçının eşi de “Güzel kalplim, yolun açık, toprağın bol olsun anneciğim” cümlesi eşliğinde, sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşımda bulundu.