Violetta’nın dramı AKM sahnesinde yeniden hayat buluyor

Günay DEMİRBAĞ

Giuseppe Verdi’nin ölümsüz operası La Traviata, İstanbul se­yircisiyle yeniden buluşuyor. AKM sahnesi yenilendikten sonra ilk kez sergilenen pro­düksiyon, klasik operayı mo­dern bir yaklaşımla yorumlu­yor. Eseri sahneye koyan yönet­men Recep Ayyılmaz, Fransız edebiyatı, tiyatro, müziğini, La Traviata’da dramatik ve estetik açıdan zengin bir perspektif­le ele alıyor. Seyircinin Violet­ta’nın trajedisini hissederek iz­lemesini hedefleyen opera hak­kında merak edilenleri Recep Ayyılmaz ile konuştuk:

Siz bu eseri sahneye ko­yarken hangi aşamalara dikkat ettiniz?

Eser bana önerildiğinde, kendi donanımlarımdan yo­la çıkarak inceledim. Fransız Edebiyatı, tiyatro ve müzik eğitimlerim var ve bu eser tüm bu alanları kapsıyor. Fransız Edebiyatı, opera ve tiyatro un­surlarını bir araya getiren bir yapıya sahip. Aleksandr Dü­ma’nın romanı olarak yazılan eser, daha sonra tiyatro met­nine dönüşüyor ve Giuseppe Verdi tarafından bestelenerek opera haline geliyor. Sinema ve baleye de uyarlanmış olma­sı, eserin çok yönlü olduğunu gösteriyor. Sahneye koyarken, klasik unsurları koruyarak modern ögelerle harmanla­maya özen gösterdim. Tiyatro, edebiyat ve müzik üçlüsünü bir arada düşünerek sahnele­me sürecini gerçekleştirdim.

Fransız Edebiyatı’nın opera sanatındaki etkisi­ni nasıl değerlendiriyorsu­nuz?

Fransız Edebiyatı, opera sa­natında büyük bir etkiye sahip. İtalyan besteciler bile birçok Fransız edebiyatı eserini ope­raya uyarlamıştır. Örneğin, La Bohème, Tosca, Seville Ber­beri, Figaro’nun Düğünü gibi birçok önemli opera, Fransız Edebiyatı’ndan beslenmiştir. Manon Lescaut, Rigoletto gibi eserleri de sayabiliriz.

“Seyirciyi katarsise götüren bir yorum”

Normandiya’da doğup bü­yüyen bir kız çocuğunun dra­matik hikâyesi... Küçük yaş­larda babasının tacizine uğ­rayan bu genç kız, Paris’e giderek hayatına yeni bir yön çizmeye çalışır. İlk zamanlar şapka atölyelerinde ve farklı işlerde çalışır. Ancak güzelliği sayesinde Paris’in gece haya­tına adım atar. Bu hayat, onun için hem bir yükseliş hem de bir çıkmaz olur.

Geçmişinde yaşadığı trav­malar, erkeklerden uzaklaş­masına ve onlara karşı nefret beslemesine neden olur. An­cak kaderin bir cilvesi olarak, aşka düşmekten kaçamaz. Alfredo’ya âşık olur. Edebi­yat dünyasında Armand Du­val olarak bilinen bu karakter, onun için büyük bir sınavdır. Aşkı sürekli reddeder, içinde bir savaş yaşar. Üstelik hasta­lığını da bilmektedir. Sonuç ise ne yazık ki hüsrandır.

“Violetta’ya acımak istiyorum”

Seyircinin Violetta’ya acı­masını, onu hafifmeşrep bir kadın olarak yargılamadan, al­dığı kararları anlamaya çalı­şarak izlemelerini istiyorum. Sahnede, sevdiği adamın ba­bası tarafından baskı gören bir kadının iç mücadelesi anlatı­lıyor. Kayınpederinin talep­lerine doğrultusunda, sevdiği adamdan ayrılma kararı veri­yor. Ona duyduğu büyük aşka rağmen, kendini feda ediyor.

Seyircinin katarsis yaşama­sını, perde açıldıktan itibaren finale doğru ilerlerken acıma duygusunun doruğa ulaşma­sını istiyorum. Korodaki sa­natçılarımızın sahnede yap­tıkları yorumları da buna gö­re yönlendirdim. Violetta’nın yaşadıklarına üzülmeliyiz. Hayat, insanı bazen çaresiz bırakır ve biz de o çaresizliği sahneye yansıtmaya çalışıyo­ruz. Hayatın sillesini yemiş bir kadını izliyoruz.

AKM’nin hangi sahne özelliklerinden yararlan­dınız?

Döner sahne, inen çıkan asansörler ve sahne zeminin özelliklerinden faydalandım. Bu unsurlar, mizansenin ge­lişimine büyük katkı sağla­dı. AKM, teknik donanımıyla prodüksiyona büyük imkan­lar sunuyor. Farklı sahnelerin teknik özelliklerini keşfetmek bir yönetmen için bulmaca çözmek gibi. Bu imkanları de­ğerlendirmek, esere ve görsel­liğe büyük katkıda bulunuyor.

La Traviata’nın AKM sah­nesinde ilk kez gösterilece­ğini söylediniz. Seyircinin ilgisi nasıl olacak sizce?

La Traviata, AKM’nin yeni­den açılmasından sonra İstan­bul’da ilk kez sahnelenecek. Daha önce AKM yıllarında oynanmış, ardından Süreyya Sahnesi’nde sergilenmişti. İs­tanbul seyircisinin ilgisinin yüksek olacağını düşünüyo­rum. Sezon boyunca yaklaşık 11-12 gösterim olacak.

Klasik eserlerin opera­laştırılması sizi nasıl etki­liyor? Zorlukları ve ilham veren yönleri nelerdir?

Opera sanatı genel olarak klasik metinlerden besleni­yor. Klasik dönemden barok döneme, hatta modern döne­me kadar uzanan birçok ese­rin operaya uyarlandığını gö­rüyoruz. Don Quixote, Jules Massenet tarafından operaya uyarlanmış, aynı zamanda ba­lesi de yapılmıştır. Bu eserler beni heyecanlandırıyor. Ancak ben klasik metinleri sahneye koyarken modern bir bakış açısıyla ele almayı seviyorum. Seyircinin kültürel algısı­nı, gustosunu ve yaşadığımız coğrafyanın dinamiklerini göz önünde bulundurarak bir sen­tez oluşturuyorum. Seyirciye müziği ve hikayeyi daha fazla keşfetme şansı tanıyacak un­surlar eklemeye çalışıyorum.

Son olarak, operanın ge­leceği hakkında ne düşünü­yorsunuz? Klasik eserler modern izleyiciye nasıl su­nulmalı?

Dünya çok hızlı değişiyor ve sanat da bu değişime ayak uy­durmalı. Operanın gelenek­sel yapısını korurken, modern unsurlarla harmanlanması gerektiğini düşünüyorum. Se­yirciye didaktik bir yaklaşım sunmadan, sanatı daha geniş kitlelere ulaştırmak gereki­yor. Törpülenmiş, eskide kal­mış bir anlayış yerine, yenilik­çi ve dinamik bir sunum biçi­mi geliştirmek önemli. Ben de sahneye koyduğum her eser­de bu dengeyi kurmaya çalı­şıyorum.