Volkan Konak'a son veda... Eşinin feryatları yürek dağladı

Karadeniz şarkıları ile tanınan Volkan Konak, sahnede şarkı söylerken fenalaşmış ve yere yığılmıştı. Kalp krizi geçirdiği öğrenilen ve hemen hastanaye kaldırılan 58 yaşındaki Volkan Konak, yapılan tüm müdahalelere rağmen 31 Mart gecesi hayatını kaybetti.

'Kuzeyin Oğlu' lakabı ile de bilinen Konak’ın cenazesi, yapılan otopsi işleminin ardından İstanbul’a getirildi. Sanatçının cenaze namazı öğle vakti Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camisi’nde kılınacak.

Eşinin feryatları yürek dağladı

2. Sayfa'nın haberine göre; eşinin ölümü ile büyük acı yaşayan Selma Konak, sanatçının tabutu başında güçlükle ayakta durdu. 35 yıllık hayat arkadaşını kaybeden Selma Konak’ın "Bunu bana nasıl yaptın Volkan" diye haykırması yürek dağladı.

Volkan Konak'ın cenaze törenine çok sayıda ünlü isim katıldı.

Konak'ın, yarın öğle saatlerinde memleketi Trabzon’da Konakoğlu Aile Mezarlığı’nda babasının yanına defnedileceği öğrenildi.