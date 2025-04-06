Volkan Konak'ın ani ölümünde ihmal mi var? Kalp Cerrahı Prof. Dr. Sönmez’den çarpıcı açıklama

Milyonların gönlünde taht kuran Volkan Konak’ın ani ölümü, Türkiye genelinde büyük üzüntü yarattı.

NTV’de katıldığı programda Prof. Sönmez, Konak’ın daha önce stent takıldığını ve kalp problemlerinin bulunduğunu belirtti.

Sönmez, “Ben ihmalkar olduğunu düşünüyorum. Kurtarılabilmesi birçok şarta bağlı. Bazen hastane ortamında, en gelişmiş imkânlarla bile bir saat müdahale ettiğimiz halde hastayı kurtaramıyoruz” dedi.

“Uykusuzluk, fazla kilo ve sigara etken olmuş”

Sönmez açıklamasında, Konak’ın Amerika’dan yeni döndüğünü, 4 gündür uykusuz olduğunu, fazla kilolu ve sigara kullanan biri olduğunu da vurgulayarak, “Kalp hastaları için uyku en önemli ilaçtır. Çok kıymetli bir sanatçıydı, her şarkısında kendimden bir şey buluyordum. Ama ihmali de görmezden gelemeyiz” ifadesini kullandı.