Yabancı turistin harcaması 8 yılda yüzde 54,6 arttı
Türkiye’ye gelen yabancı ziyaretçilere ait kişi başı gecelik ortalama harcaması 8 yılda %54,6 artarak 2025'te 116 dolara ulaştı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye'yi turizmde küresel bir marka haline getireceklerini belirterek, “2025, turizmde yeni rekorlar kıracağımız bir yıl olacaktır” dedi.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya'da Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) tarafından düzenlenen mayıs ayı toplantısına katıldı. 2024'ün Türkiye turizmi adına tarihi rekorların kırıldığı bir dönem olduğunu belirten Ersoy, 2017 ile 2024 yılları arasında ziyaretçi sayısında %64, turizm gelirlerinde ise %95,5 oranında bir artış elde edildiğini anlattı. Ersoy, “Bu artış, yalnızca niceliğe değil, niteliğe de verdiğimiz önemin bir göstergesidir. Nitekim birinci çeyrekler itibarıyla yabancı ziyaretçilerimize ait kişi başı gecelik ortalama harcama 2017'de 75 dolarken, 2024'te 106 dolara, 2025'te ise 116 dolara ulaşmıştır. Bu gelişmeler, Birleşmiş Milletler Turizm Örgütü sıralamalarına da yansımış, 2017 yılında 8. sırada yer alan ülkemiz, 2023'te 5'inci, 2024'te ise 4'üncü sıraya yükselmiştir. 2025 yılı için hedefimiz 64 milyar dolar gelirdir” dedi.
İşletmelerin yüzde 81’i sürdürülebilir turizm belgeli
Antalya'nın, sadece Türkiye'nin değil, dünyanın da en önemli turizm destinasyonlarından biri olma yolunda kararlılıkla ilerlediğini vurgulayan Bakan Ersoy, Bu başarının, sadece doğal güzelliklerin değil, aynı zamanda yürütülen stratejik tanıtım çalışmalarının ve yerel paydaşlarla kurulan güçlü iş birliklerinin bir sonucu olduğuna işaret eden Ersoy, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın bu başarı hikâyelerinin mimarlarından biri olduğunu söyledi. Geçen yıl Antalya'da gerçekleştirilen 46 etkinlikte 32 ülkeden 697 kişiyi ağırlarken bu yıl sadece ilk 4 ayda bu rakamın 1288 kişiye çıktığını aktaran Ersoy, tanıtım faaliyetlerini dijital mecralarda da yoğun biçimde sürdürdüklerinin altını çizdi. Ersoy, şunları kaydetti: "GoTürkiye platformumuz üzerinden 2024'te 901 milyon, 2025'in ilk çeyreğinde ise 176 milyonun üzerinde dijital gösterim elde ettik. Turkish Riviera temalı filmlerimiz, 'Sight & Sound Sessions' gibi özel projelerimizle dünyanın dört bir yanındaki izleyicilere ulaşarak yeni nesil bir turizm anlatısı oluşturuyoruz.”
Turizmdeki başarıda sürdürülebilirlik vizyonunun büyük payı olduğunu aktaran Ersoy, “Antalya'da turizm işletmelerinin %81'inden fazlası sürdürülebilir turizm belgesine sahip. Bu oran, çevresel ve kültürel değerlerimize verdiğimiz önemi ortaya koymaktadır" diye konuştu.
Geçen yıl yurt dışından 1149 eser iade edildi
Gece müzeciliği gibi yenilikçi uygulamalarla sezonu 12 aya yaymayı, ziyaretçileri otel dışına çıkarmayı ve turistik hareketliliği kent merkezlerine taşımayı hedeflediklerini dile getiren Ersoy, Alanya, Aspendos, Side, Patara gibi ören yerlerimizin gece saatlerinde de ziyarete açık olmasının bu hedefin somut bir adımı olduğunu kaydetti. "Geleceğe Miras" projesiyle arkeolojik alanlarda 12 ay süren kazı ve restorasyon çalışmalarına devam edildiğini, geçen yıl yurt dışından toplam 1149 eserin iadesinin gerçekleştirildiğini anlatan Ersoy, "Turizmde temel hedefimiz, çevresel, kültürel ve ekonomik sürdürülebilirliği gözeterek turizm faaliyetlerini 81 ilimize ve yılın 12 ayına yaymak, böylece tüm bölgelerimizin kalkınmasına katkı sağlamak ve yerel değerleri koruyarak gelecek nesillere aktarabilmek" ifadelerini kullandı.
219 günle dünyanın en uzun soluklu festivali
Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin de kültür turizmine yapılan yatırımların bir başka örneği olduğunu aktaran Ersoy, şunları söyledi: "Bu yıl 20 şehirde gerçekleştirilecek festivalin finali 10 Kasım'da Antalya'da yapılacaktır. 219 günlük süresiyle dünyanın en uzun soluklu kültür sanat festivali olan bu etkinlik, şehirlerimizin markalaşmasında kilit rol üstlenmektedir. Bu kadar emeğin karşılığı olarak inanıyorum ki 2025, turizmde yeni rekorlar kıracağımız bir yıl olacaktır. Hep birlikte Türkiye'yi turizmde küresel bir marka haline getirmeye devam edeceğiz."
4 ayda 13 milyona yakın ziyaretçi ağırlandı
Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye'ye gelen ziyaretçilerin 10 milyon 590 bin 9'unu yabancılar, 2 milyon 154 bin 75'ini de yurt dışında ikamet eden vatandaşlar oluşturdu.
Yılın 4 aylık döneminde, en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında Almanya 1 milyon 143 bin 107 ziyaretçi ile ilk sırada yer aldı. Almanya'yı 977 bin 152 ziyaretçi ile Rusya Federasyonu, 946 bin 472 kişiyle İran izledi. Türkiye'nin nisan ayında ağırladığı yabancı ziyaretçi sayısı ise 3 milyon 900 bin 546'ya yükseldi. 2024'ün Nisan ayına göre yüzde 8,01'lik artış görüldü. Nisan ayında Türkiye'ye en çok ziyaretçi gönderen ülke yine Almanya olurken geçen yıla göre yüzde 31,32 artış yaşandı. Türkiye'ye nisan ayında gelen Alman ziyaretçi sayısı 571 bin 42 oldu.