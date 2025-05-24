Yabancı turistin harcaması 8 yılda yüzde 54,6 arttı

Kültür ve Turizm Baka­nı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya'da Akdeniz Turis­tik Otelciler ve İşletmeciler Birli­ği (AKTOB) tarafından düzenle­nen mayıs ayı toplantısına katıldı. 2024'ün Türkiye turizmi adına ta­rihi rekorların kırıldığı bir dönem olduğunu belirten Ersoy, 2017 ile 2024 yılları arasında ziyaretçi sayı­sında %64, turizm gelirlerinde ise %95,5 oranında bir artış elde edil­diğini anlattı. Ersoy, “Bu artış, yal­nızca niceliğe değil, niteliğe de ver­diğimiz önemin bir göstergesidir. Nitekim birinci çeyrekler itibarıy­la yabancı ziyaretçilerimize ait ki­şi başı gecelik ortalama harcama 2017'de 75 dolarken, 2024'te 106 dolara, 2025'te ise 116 dolara ulaş­mıştır. Bu gelişmeler, Birleşmiş Milletler Turizm Örgütü sırala­malarına da yansımış, 2017 yılında 8. sırada yer alan ülkemiz, 2023'te 5'inci, 2024'te ise 4'üncü sıraya yükselmiştir. 2025 yılı için hedefi­miz 64 milyar dolar gelirdir” dedi.

İşletmelerin yüzde 81’i sürdürülebilir turizm belgeli

Antalya'nın, sadece Türkiye'nin değil, dünyanın da en önemli tu­rizm destinasyonlarından biri ol­ma yolunda kararlılıkla ilerledi­ğini vurgulayan Bakan Ersoy, Bu başarının, sadece doğal güzellik­lerin değil, aynı zamanda yürütü­len stratejik tanıtım çalışmaları­nın ve yerel paydaşlarla kurulan güçlü iş birliklerinin bir sonucu ol­duğuna işaret eden Ersoy, Türki­ye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın bu başarı hikâyelerinin mimarlarından biri olduğunu söy­ledi. Geçen yıl Antalya'da gerçek­leştirilen 46 etkinlikte 32 ülkeden 697 kişiyi ağırlarken bu yıl sade­ce ilk 4 ayda bu rakamın 1288 kişi­ye çıktığını aktaran Ersoy, tanıtım faaliyetlerini dijital mecralarda da yoğun biçimde sürdürdükle­rinin altını çizdi. Ersoy, şunları kaydetti: "GoTürkiye platformu­muz üzerinden 2024'te 901 mil­yon, 2025'in ilk çeyreğinde ise 176 milyonun üzerinde dijital göste­rim elde ettik. Turkish Riviera te­malı filmlerimiz, 'Sight & Sound Sessions' gibi özel projelerimizle dünyanın dört bir yanındaki izle­yicilere ulaşarak yeni nesil bir tu­rizm anlatısı oluşturuyoruz.”

Turizmdeki başarıda sürdü­rülebilirlik vizyonunun büyük payı olduğunu aktaran Ersoy, “Antalya'da turizm işletmele­rinin %81'inden fazlası sürdürü­lebilir turizm belgesine sahip. Bu oran, çevresel ve kültürel değer­lerimize verdiğimiz önemi ortaya koymaktadır" diye konuştu.

Geçen yıl yurt dışından 1149 eser iade edildi

Gece müzeciliği gibi yenilikçi uygulamalarla sezonu 12 aya yay­mayı, ziyaretçileri otel dışına çı­karmayı ve turistik hareketlili­ği kent merkezlerine taşımayı he­deflediklerini dile getiren Ersoy, Alanya, Aspendos, Side, Patara gibi ören yerlerimizin gece saatlerin­de de ziyarete açık olmasının bu hedefin somut bir adımı olduğu­nu kaydetti. "Geleceğe Miras" pro­jesiyle arkeolojik alanlarda 12 ay süren kazı ve restorasyon çalışma­larına devam edildiğini, geçen yıl yurt dışından toplam 1149 eserin iadesinin gerçekleştirildiğini an­latan Ersoy, "Turizmde temel he­defimiz, çevresel, kültürel ve eko­nomik sürdürülebilirliği gözete­rek turizm faaliyetlerini 81 ilimize ve yılın 12 ayına yaymak, böylece tüm bölgelerimizin kalkınmasına katkı sağlamak ve yerel değerleri koruyarak gelecek nesillere akta­rabilmek" ifadelerini kullandı.

219 günle dünyanın en uzun soluklu festivali

Türkiye Kültür Yolu Festiva­li'nin de kültür turizmine yapılan yatırımların bir başka örneği oldu­ğunu aktaran Ersoy, şunları söyle­di: "Bu yıl 20 şehirde gerçekleştiri­lecek festivalin finali 10 Kasım'da Antalya'da yapılacaktır. 219 gün­lük süresiyle dünyanın en uzun so­luklu kültür sanat festivali olan bu etkinlik, şehirlerimizin markalaş­masında kilit rol üstlenmektedir. Bu kadar emeğin karşılığı olarak inanıyorum ki 2025, turizmde ye­ni rekorlar kıracağımız bir yıl ola­caktır. Hep birlikte Türkiye'yi tu­rizmde küresel bir marka haline getirmeye devam edeceğiz."

4 ayda 13 milyona yakın ziyaretçi ağırlandı

Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye'ye gelen ziyaretçilerin 10 milyon 590 bin 9'unu yabancılar, 2 milyon 154 bin 75'ini de yurt dışında ikamet eden vatandaşlar oluşturdu.

Yılın 4 aylık döneminde, en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında Almanya 1 milyon 143 bin 107 ziyaretçi ile ilk sırada yer aldı. Almanya'yı 977 bin 152 ziyaretçi ile Rusya Federasyonu, 946 bin 472 kişiyle İran izledi. Türkiye'nin nisan ayında ağırladığı yabancı ziyaretçi sayısı ise 3 milyon 900 bin 546'ya yükseldi. 2024'ün Nisan ayına göre yüzde 8,01'lik artış görüldü. Nisan ayında Türkiye'ye en çok ziyaretçi gönderen ülke yine Almanya olurken geçen yıla göre yüzde 31,32 artış yaşandı. Türkiye'ye nisan ayında gelen Alman ziyaretçi sayısı 571 bin 42 oldu.