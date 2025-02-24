Türkiye'de sosyalist hareket dendiğinde ilk akla gelen isimler arasında yer alan yazar ve çevirmen Sevim Belli hayatını kaybetti.

Hayata 100 yaşında ve doğduğu şehir İstanbul'da gözlerini yuman, sosyalizm mücadelesiyle adını tarihe yazdıran Belli'nin kaybı sevenlerini üzdü.

1925’te İstanbul’da doğan, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni bitirdikten sonra eğitimi için Paris'e giden Belli, yaşamı boyunca sosyalizm adına mücadele vermiş ve bu uğurda pek çok zorluk yaşamıştı. Yaşadıklarını "Boşuna Mı Çiğnedik" adlı kitabında toplayan yazarın cenaze törenine ilişkin detayların daha sonra paylaşılacağı öğrenildi.