‘Yitip Giden Bir Kuşak 78’liler’ tanıtıldı

Fahriye KUTLAY ŞENYURT - MERSİN

Gazeteci-yazar Ercan Güneş, bu kitabında kendi kuşağı olan 78’lileri anlattığını belirterek, eserin ilham kayna ğını çocukluk ve gençlik arkadaşı Şenol Küçük’ ün oluşturduğunu dile getirdi.

Güneş, 1980 öncesi gençlik kuşağının yaşadığı acılara, gör dükleri işkencelere ve bilinme yen güçler tarafından katledilen arkadaşlarına vurgu yaptı. Dönemin erk sahiplerinin iç ve dış güçlerle işbirliği yaparak toplu mu duyarsız hale getirdiğini ifade etti. Ancak mücadelelerinin temel amacının aç insanları doyurmak olduğuna değinen Güneş, bugün gelinen noktada asıl sorunun “toku doyurmak” olduğuna dikkat çekti. Ercan Güneş, “Ancak geçmiş bilinmeden ne bugünü yaşayabiliriz ne de gele ceği kurabiliriz” dedi.

'78’lilerin ortak paydasının vatan sevgisi, dini hassasiyetler ve Atatürk’e bağlılık olduğuna vurgu yaparak, bireysel çıkarların ötesinde, toplumun mutluluğu ve özgürlüğü için verilen bir mücadele olduğuna işaret etti. , “Umudumuzu hala yitirmiş değiliz. Bir gün bu idealler mutlaka toplumumuza egemen olacaktır. Herkesin mutlu, refah düzeyi yüksek, özgür bir anlayışla yaşadığı bir toplum hayalimiz gerçekleşecek” dedi.

Güneş, yayınlanan üç kitabının hayatının özetini teliğinde olduğunu belirterek, okurlarını tarihe şahitlik eden bu eseri okumaya davet etti.