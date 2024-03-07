Zühtü Müridoğlu’nun heykeli 100. yıl anısına sergileniyor

Cumhuriyet kuşağının önemli heykeltraşları arasında yer alan Zühtü Müridoğlu'nun Cumhuriyet'in 50. yılı için tasarladığı ancak imkansızlıklar nedeniyle beton malzeme ile dökülen heykel, QNB Finansbank’ın desteği ile zaman içinde yıpranmasını önlemek ve sanat tarihi için önemli bir eser olarak korunmak üzere bronz formunda sanat dünyasına kazandırıldı.

Müridoğlu'nun vasiyeti üzerine daha önce Müdürlüğünü de yürüttüğü ve eserlerini bağışladığı İstanbul Resim ve Heykel Müzesi envanterine alınan heykel, QNB Finansbank desteğinde Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi heykel bölümü öğretim görevlileri ile nesiller boyu sanata kalıcı bir değer yaratma hedefiyle, Cumhuriyet’in 100. yılı anısı için bronza dökülerek İstanbul Resim ve Heykel Müzesi’nin önünde kamuyla buluşturuldu ve Cumhuriyet’in 100. yılına hediye edildi.

4 metre yüksekliğinde, yuvarlak sütun formunda olan heykelin çizim, fotoğraf, belgeleme, birebir kalıbının alınması, bronzunun dökülmesine dair çalışmanın her aşaması; Rahmi Aksungur, Aykut Köksal, Ferit Özşen, Fatma Akyürek ve Hasan Karakaya’dan oluşan Bilim Kurulu kararlarıyla yürütüldü.

"Müridoğlu'nun bizlere bıraktığı mirasa sahip çıkıyoruz"

Kültür-Sanat dünyasının önde gelen isimlerinin katılım gösterdiği açılış töreninde konuşma yapan QNB Finansbank Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Aras şunları söyledi: “Bugün, Türk heykel sanatının öncülerinden biri olarak kabul edilen Zühtü Müridoğlu'nun Cumhuriyet'in 50. yılına ithafen tasarladığı, ancak tamamlayamadığı heykelini, Cumhuriyet'in 100. yılında tamamlama projesinin açılış töreninde bir araya geldik. QNB Finansbank olarak, sanatın evrenselliğine ve kültürün derinliğine katkı sağlamak bizim için çok önemli. Bugün burada, sadece bir heykelin tamamlanması için değil, aynı zamanda geçmişle geleceğin buluştuğu bir anı paylaşıyoruz. Zühtü Müridoğlu'nun bizlere bıraktığı mirasa sahip çıkıyoruz ve Cumhuriyet’imizin 100. yılına armağan ediyoruz. Bu eseri yeniden topluma kazandırmak, kültürümüzün zengin dokusunu gün yüzüne çıkarmak ve gelecek nesillere aktarılmasına aracılık etmekten mutluyuz. Bu anlamlı projede emeği geçen başta Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi ve Resim Heykel Müzesi olmak üzere, sanatçımız Zühtü Müridoğlu'nun izinde yürüyen tüm sanatçılarımıza teşekkür ediyorum. Heykeller toplumu eğiten objelerdir. İstanbul gibi büyük bir şehir içinde heykel sayısının giderek artması gerektiğini düşünüyorum.”

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Handan İnci Elçi açılış töreni sırasında yaptığı konuşmasında şunları söyledi:

"Sanat eserlerinin toplumla buluşması, kamuoyuna açık alanlarda sergilenmesi, sanatın sürdürülebilirliği açısından çok önemlidir. Heykeltıraş Zühtü Müridoğlu ve eserleri Cumhuriyet tarihimiz ve okulumuz için büyük bir değerdir. Cumhuriyet’imizin 50. yılı için yaptığı bu heykeli zamanın şartları nedeniyle beton malzemeyle tamamlanmıştı, bronza dökememişti. Üstelik bu heykel Üniversitemizin gözlerden ırak bir köşesinde duruyordu. Burada iki işlem yapıldı, heykeli hem sanatçının yola çıkarken tasarladığı sonuca ulaştırdık hem de İstanbul Resim ve Heykel Müzesi’nin önüne taşıyarak kamuoyuna sunduk. Her ikisi de QNB Finansbank’ın kıymetli katkılarıyla oldu. 50. yılında yapılan heykeli Cumhuriyet’imizin 100. yılında yeniden hayata döndürmek Cumhuriyet’in bir devamlılık olduğunu da simgeliyor, bu heykelin hikayesi bunu da anlatacak ve hafızamızı sımsıkı tutacak. Yeni bir heykel üretsek bu kadar anlamlı olmazdı. Bu değerli ancak gözden uzak kalmış sanat eserin tekrar topluma kazandırılması için büyük katkı sağlayan QNB Finansbank’a teşekkürlerimizi sunarım. Sanatsever QNB Finansbank ile bir Müze dostu da edinmiş olduk.”