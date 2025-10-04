100 yaşındaki Mahmut Dede uzun yaşamanın sırrını açıkladı

Sivas kent merkezine 37 kilometre uzaklıkta bulunan Bakırcıoğlu köyünde doğup büyüyen Mahmut Şimşek, ilerleyen yaşına rağmen sağlıklı bir yaşam sürüyor.

Gerçek yaşının 100 olduğu tahmin edilen ve köyünde çiftçilik yaparak geçimini sağlayan Şimşek, sağlığını süt ve süt ürünlerine borçlu olduğunu söylüyor.

Süt, yoğurt, ayran, peynir ve tereyağını çok tükettiğini söyleyen Şimşek, "Allah ömür veriyor, biz de yaşıyoruz" dedi.

Mahmut Şimşek'in oğlu Halil İbrahim Şimşek ise "Yumurta ve süt gibi doğal ürünlerle beslendi. Temiz havanın da etkisi var. Sürekli kendi işi ile meşgul olur kimsenin işine karışmaz. Yaşını köydeki büyüklere sorduğumuzda 95'ten büyük diyorlardı. 98 de olabilir 100 de olabilir” ifadelerini kullandı.

Ailesi birkaç yıl öncesi düşüp kalça kemiğini kıran Mahmut Dede’nin bir daha ayağa kalkamayacağını düşünüyordu.

Ancak asırlık Mahmut Şimşek ameliyattan iki gün sonra yürümeye başlamış.