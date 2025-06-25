25 yıllık hijyen yolculuğu köy okullarına uzanıyor
2000 yılında başlatılan Temiz Tuvalet Kampanyası, bugün 12 milyon kişiye erişti. Yeni dönemde 60 köy okulunun tuvaletlerini yenileyecek olan OPET, hijyen eğitimini EBA platformuna taşıyacak.
Sürdürülebilir bir dünya için ‘insan’ı odağına alarak, ‘bilinçli insan, bilinçli toplum’ yaratmayı önceliklendiren OPET; eğitimden kültürel mirasa, kırsal kalkınmadan toplumsal cinsiyet eşitliğine kadar geniş bir yelpazede yer alan uzun soluklu projeleri ile bugüne kadar Türkiye nüfusunun dörtte birine erişmeyi başardı. OPET’in ilk projelerinden Temiz Tuvalet, bugün çeyrek asırlık ömrünü kutlarken kampanyadan doğan yeni projelerle, 2025 yılında köy okullarına ve deprem bölgesine uzanan açılımlar yapacağını duyurdu.
2000 yılında başlattığı Temiz Tuvalet Kampanyası’nın ardından Yeşil Yol, Örnek Köy, Tarihe Saygı, Troya Arkeo-köy Tevfikiye Projesi, Troya Etnoköy Çıplak Projesi, Trafik Dedektifleri, Kadın Gücü, İşimiz Temiz, Doğaya Saygı, Tertemiz Yarınlar Okullardan Başlar ve Eşitsek Fark Eder ile devam eden projelerle toplumu bilinçlendirmeyi, toplumsal dönüşüme ilham olmayı sürdüren OPET sürdürülebilir bir gelecek için “insan”a odaklandı. Her bir projesiyle daha yaşanabilir bir dünya için adım atan OPET, geleceğin ancak bilinçli bireylerle ve güçlü toplumsal değerlerle inşa edilebileceğine inanıyor ve bu inançla, sadece enerji sektöründe değil, hayatın her alanında dönüşümün parçası olmaya devam ediyor.
Türkiye nüfusunun yüzde 23’üne erişildi
OPET’in bu bakış açısıyla oluşturduğu her biri uzun soluklu olarak kurgulanan tüm bu projeleri bugüne kadar 20 milyonu aşkın kişiye ulaşmış durumda. 2024 sonu itibarıyla Türkiye’nin nüfusunun 85,6 milyon olduğu düşünüldüğünde toplam nüfusun yaklaşık yüzde 23’ünü neredeyse dörtte birini kapsayan bir rakama erişildi.
Temiz Tuvalet Kampanyası’nın, Türkiye’de tuvalet temizliği ve hijyeni konusunda toplumsal bir duyarlılık ve değişim yarattığını söyleyen OPET Yönetim Kurulu Kurucu Üyesi Nurten Öztürk, “Aradan geçen sürede Temiz Tuvalet Kampanyası ile kendi istasyonlarımızda başlayan tuvalet temizliği ve hijyenini yaygınlaştırmak amacıyla yürüttüğümüz dönüşüm sektörde kalıcı bir standart oluşturdu” dedi.
“Toplumun ihtiyaçlarına göre açılım geliştirdik”
25 yıllık yolculukta toplumun ihtiyaçları doğrultusunda projenin kendi içinde alt açılımlarını da geliştirdiklerini belirten Öztürk, “2003 yılında İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı tüm okullarda, “Temiz Okulum Projesi” uyguladık ve tüm ilçelerdeki okullar, OPET Kusursuzluk Elçileri ve OPET eğitim ekipleri yardımıyla denetlendi, ilk 100’e giren okulları ödüllendirildi.
Milli Eğitim Bakanlığı, 2006 yılında kampanyaya bazı ders kitaplarında da yer verdi. Türk Standartları Enstitüsü (TSE), halka açık tüm tuvaletler için yeni standartlar oluştururken OPET’in deneyimine başvurdu. Bu alandaki öncülüğümüzü eğitimlerle okullara, hastanelere, belediyelere, TCDD’nin tüm tren, gar ve istasyonlarına taşıdık” diye ekledi.
Yeni dönemde 60 köy okulu yenileniyor
Milli Eğitim Bakanlığı ile birlikte yürütülen, tüm Türkiye’deki okulları hedef alan Tertemiz Yarınlar Okullardan Başlar Projesi, okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise öğrenci ve öğretmenleri başta olmak üzere, okul idarecilerine de ulaşarak hijyen bilincinin kalıcı olmasını hedefliyor. 2025-2026 eğitim öğretim döneminde de proje kapsamında ÖBA ve EBA platformlarına yüklenen temizlik ve hijyen temalı eğitim içeriklerinin 81 ildeki tüm okul öncesi, ilkokul, ortaokul, liselerde yaygınlaştırılması amaçlanmakta.
Sosyal Sorumluluk Yarışması kapsamında okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise kategorilerinin yanı sıra bu yıl yarışmaya “köy ilkokulları” başlığıyla yeni bir kategori eklendi. Bu çerçevede dereceye giren 4 kategorideki okullar ödüllendirilirken, proje dönemi boyunca 3 yılda toplam 60 köy ilkokulunun tuvaletlerinin de OPET standartlarına uygun olarak yenilenmesi planlanıyor.
6.5 milyon kilometreden fazla yol kat edildi
Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlar’ından, “Sağlıklı Yaşam” ve “Temiz Su & Sanitasyon” maddelerine çözüm sunan proje, OPET’in insana ve topluma fayda odaklı yaklaşımıyla “sosyal değer” kavramı marka ile özdeşleşmiş oldu. Projenin mimarı OPET Yönetim Kurulu Kurucu Üyesi Nurten Öztürk ve eğitim ekibi, 2000 yılından bu yana şehir şehir dolaşarak Türkiye genelinde 78 ili gezdi, 6,5 milyon kilometreden fazla yol kat etti ve 12 milyonu aşkın kişiye ulaştı. Bu da dünyanın çevresinde 187,5 kez dolaşılması demek.
150 milyon doları aşkın kaynak ayrıldı
Projenin yurtdışı açılımlarıyla Suudi Arabistan’da Mekke, Medine, Riyad ve Cidde’de, Makedonya Üsküp’teki okullarda binlerce kişiye tuvalet temizliğinin önemi ve hijyen eğitimleri verildi. Temiz Tuvalet Kampanyası için OPET’in bugüne kadar ayırdığı kaynak ise 150 milyon doları aştı.