25 yıllık hijyen yolculuğu köy okullarına uzanıyor

Sürdürülebilir bir dün­ya için ‘insan’ı odağı­na alarak, ‘bilinçli in­san, bilinçli toplum’ yarat­mayı önceliklendiren OPET; eğitimden kültürel mirasa, kırsal kalkınmadan toplum­sal cinsiyet eşitliğine kadar geniş bir yelpazede yer alan uzun soluklu projeleri ile bu­güne kadar Türkiye nüfusu­nun dörtte birine erişmeyi başardı. OPET’in ilk projele­rinden Temiz Tuvalet, bugün çeyrek asırlık ömrünü kutlar­ken kampanyadan doğan ye­ni projelerle, 2025 yılında köy okullarına ve deprem bölgesi­ne uzanan açılımlar yapaca­ğını duyurdu.

2000 yılında başlattığı Te­miz Tuvalet Kampanyası’nın ardından Yeşil Yol, Örnek Köy, Tarihe Saygı, Troya Ar­keo-köy Tevfikiye Projesi, Troya Etnoköy Çıplak Pro­jesi, Trafik Dedektifleri, Ka­dın Gücü, İşimiz Temiz, Do­ğaya Saygı, Tertemiz Yarınlar Okullardan Başlar ve Eşitsek Fark Eder ile devam eden pro­jelerle toplumu bilinçlendir­meyi, toplumsal dönüşüme il­ham olmayı sürdüren OPET sürdürülebilir bir gelecek için “insan”a odaklandı. Her bir projesiyle daha yaşana­bilir bir dünya için adım atan OPET, geleceğin ancak bi­linçli bireylerle ve güçlü top­lumsal değerlerle inşa edile­bileceğine inanıyor ve bu inançla, sadece enerji sektö­ründe değil, hayatın her ala­nında dönüşümün parçası ol­maya devam ediyor.

Türkiye nüfusunun yüzde 23’üne erişildi

OPET’in bu bakış açısıyla oluşturduğu her biri uzun so­luklu olarak kurgulanan tüm bu projeleri bugüne kadar 20 milyonu aşkın kişiye ulaş­mış durumda. 2024 sonu iti­barıyla Türkiye’nin nüfusu­nun 85,6 milyon olduğu düşü­nüldüğünde toplam nüfusun yaklaşık yüzde 23’ünü nere­deyse dörtte birini kapsayan bir rakama erişildi.

Temiz Tuvalet Kampanya­sı’nın, Türkiye’de tuvalet te­mizliği ve hijyeni konusun­da toplumsal bir duyarlılık ve değişim yarattığını söyleyen OPET Yönetim Kurulu Ku­rucu Üyesi Nurten Öztürk, “Aradan geçen sürede Temiz Tuvalet Kampanyası ile ken­di istasyonlarımızda başla­yan tuvalet temizliği ve hij­yenini yaygınlaştırmak ama­cıyla yürüttüğümüz dönüşüm sektörde kalıcı bir standart oluşturdu” dedi.

“Toplumun ihtiyaçlarına göre açılım geliştirdik”

25 yıllık yolculukta toplu­mun ihtiyaçları doğrultusun­da projenin kendi içinde alt açılımlarını da geliştirdikle­rini belirten Öztürk, “2003 yılında İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı tüm okul­larda, “Temiz Okulum Proje­si” uyguladık ve tüm ilçelerde­ki okullar, OPET Kusursuzluk Elçileri ve OPET eğitim ekip­leri yardımıyla denetlendi, ilk 100’e giren okulları ödüllen­dirildi.

Milli Eğitim Bakanlı­ğı, 2006 yılında kampanyaya bazı ders kitaplarında da yer verdi. Türk Standartları Ens­titüsü (TSE), halka açık tüm tuvaletler için yeni standart­lar oluştururken OPET’in de­neyimine başvurdu. Bu alan­daki öncülüğümüzü eğitim­lerle okullara, hastanelere, belediyelere, TCDD’nin tüm tren, gar ve istasyonlarına ta­şıdık” diye ekledi.

Yeni dönemde 60 köy okulu yenileniyor

Milli Eğitim Bakanlığı ile birlikte yürütülen, tüm Tür­kiye’deki okulları hedef alan Tertemiz Yarınlar Okullardan Başlar Projesi, okul öncesi, il­kokul, ortaokul, lise öğrenci ve öğretmenleri başta olmak üze­re, okul idarecilerine de ulaşa­rak hijyen bilincinin kalıcı ol­masını hedefliyor. 2025-2026 eğitim öğretim döneminde de proje kapsamında ÖBA ve EBA platformlarına yükle­nen temizlik ve hijyen temalı eğitim içeriklerinin 81 ildeki tüm okul öncesi, ilkokul, orta­okul, liselerde yaygınlaştırıl­ması amaçlanmakta.

Sosyal Sorumluluk Yarışması kapsa­mında okul öncesi, ilkokul, or­taokul ve lise kategorilerinin yanı sıra bu yıl yarışmaya “köy ilkokulları” başlığıyla yeni bir kategori eklendi. Bu çerçevede dereceye giren 4 kategorideki okullar ödüllendirilirken, pro­je dönemi boyunca 3 yılda top­lam 60 köy ilkokulunun tuva­letlerinin de OPET standartla­rına uygun olarak yenilenmesi planlanıyor.

6.5 milyon kilometreden fazla yol kat edildi

Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlar’ından, “Sağlıklı Yaşam” ve “Temiz Su & Sanitasyon” maddelerine çözüm sunan proje, OPET’in insana ve topluma fayda odaklı yaklaşımıyla “sosyal değer” kavramı marka ile özdeşleşmiş oldu. Projenin mimarı OPET Yönetim Kurulu Kurucu Üyesi Nurten Öztürk ve eğitim ekibi, 2000 yılından bu yana şehir şehir dolaşarak Türkiye genelinde 78 ili gezdi, 6,5 milyon kilometreden fazla yol kat etti ve 12 milyonu aşkın kişiye ulaştı. Bu da dünyanın çevresinde 187,5 kez dolaşılması demek.

150 milyon doları aşkın kaynak ayrıldı

Projenin yurtdışı açılımlarıyla Suudi Arabistan’da Mekke, Medine, Riyad ve Cidde’de, Makedonya Üsküp’teki okullarda binlerce kişiye tuvalet temizliğinin önemi ve hijyen eğitimleri verildi. Temiz Tuvalet Kampanyası için OPET’in bugüne kadar ayırdığı kaynak ise 150 milyon doları aştı.