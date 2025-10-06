3 doktora Nobel kazandıran çalışma: Periferik bağışıklık toleransı! Kanserin tedavisi olabilir

Kanserin tedavisine yönelik araştırmalar hız kazanırken, 2025 Nobel Tıp Ödülü de otoimmün hastalıkların ve kanserin tedavisinde ümit vadeden bir çalışmanın mühendislerine gitti.

ABD'li Mary Brunkow ve Fred Ramsdell ile Japon Shimon Sakaguchi "periferik bağışıklık toleransı" alanındaki keşifleri ile 2025 Nobel Tıp Ödülünü kazandı.

Periferik bağışıklık toleransı nedir?

Peki gelecekte belkide kanseri ve bağışıklık hastalıklarını ortadan kaldıracak "periferik bağışıklık toleransı" nedir?

Bağışıklık sistemi, "T hücreleri" aracılığıyla mikropları tanıyıp yok ediyor ancak bazı T hücreleri, yanlışlıkla vücudun kendi proteinlerini de hedef alarak otoimmün hastalıklara yol açabiliyor.

3 isme Nobel kazandıran bu çalışmada, otoimmün hastalığa sahip farelerde Foxp3 geni tanımlandı. Aynı genin, insanlarda görülen nadir bağışıklık bozukluğu "IPEX sendromu" ile de ilişkili olduğu ortaya konuldu.

Ölüme götüren komplikasyonlar önlenebilecek

Keşiflerin katkısı sayesinde kök hücre nakillerinden sonra ciddi komplikasyonların önlenmesi, daha etkili kanser tedavilerinin bulunması ve otoimmün hastalıkların iyileştirilmesi ümit ediliyor.