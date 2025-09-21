3. seviye acil durum ilan edildi! Çin'de 1714 kişide Chikungunya virüsü tespit edildi, Chikungunya virüsü nedir? Chikungunya belirtileri

Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletine bağlı Ciangmın şehrinde, sivrisineklerden bulaşan Chikungunya virüsü nedeniyle 1714 vaka tespit edildi.

Xinhua ajansının haberine göre, şehirdeki sağlık yetkilileri salgın nedeniyle 3. seviye "halk sağlığı acil durumu" ilan etti. 19 Eylül'e kadar kayıtlara geçen tüm vakaların hafif seyirli olduğu, ağır hasta ya da can kaybı bulunmadığı bildirildi.

Chikungunya ateşinin belirtileri nedir?

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Chikungunya ateşinin Kuzey ve Güney Amerika, Asya, Afrika ve yer yer Avrupa'da salgınlara yol açabilen bulaşıcı bir hastalık olduğunu belirtiyor. Hastalık; yüksek ateş, eklem ağrıları, kas ve baş ağrısı, mide bulantısı, yorgunluk ve ciltte döküntülerle kendini gösteriyor.

Çin'de son olarak ağustosta Guangdong eyaletinin Foşan şehrinde benzer bir salgın görülmüş, vaka sayısının günlük 600'e kadar çıktığı açıklanmıştı.