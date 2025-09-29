6 milyonda bir rastlanıyor: Anne ve bebeğini İspanya'dan getirilen "altın kan" kurtardı!

Gaziantep'te yaşayan 30 yaşındaki Naide Soylu, üçüncü gebeliğinde dünyanın en nadir kan grubuna sahip olduğunu öğrendi. Literatürde Rh Null, kamuoyunda ise "altın kan" olarak bilinen bu gruba, yalnızca 6 milyonda bir kişide rastlanıyordu.

Doğum öncesi kan ihtiyacı hayati hale gelince, Türk Kızılay harekete geçti. İspanya'dan özel koşullarda getirilen 3 ünite kan, soğuk zincirle Gaziantep'e ulaştırıldı. Zamanla yarışılan operasyon sayesinde anne sağlıklı bir doğum yaparak bebeğini kucağına aldı.

Nadir kan grubu gebelikte ortaya çıktı

Soylu, üçüncü gebeliğinde yapılan rutin testlerde kan uyuşmazlığı tespit edilince yakın takibe alındı. Talasemi hastalığı nedeniyle hamileliğinin 7. ayında kan nakline ihtiyaç duyulan anne için Türk Kızılay aracılığıyla üç kez kan temin edildi ancak uyum sağlanamadı. Aile bireylerinin kanları da uyuşmayınca süreç kritik bir aşamaya geldi.

Gaziantep Üniversitesi'nde yapılan ileri taramalar ve ABD'den gelen test sonuçları, Soylu'nun Rh Null kan grubuna sahip olduğunu kesinleştirdi.

Altın kan İspanya'dan getirildi

Soylu için Gaziantep Üniversitesi'nden gelen talep üzerine, Türk Kızılay harekete geçti. İspanya'da bulunan iki ünite dondurulmuş Rh Null kanı ile aktif bir bağışçıdan alınan bir ünite, özel taşıma koşullarında soğuk zincir korunarak önce İstanbul'a daha sonra Gaziantep'e ulaştırıldı.

Zamanla yarışılan sürecin sonunda anne ve bebek doğumu sıkıntısız atlattı.

"Umudum kalmamıştı"

Anne Naide Soylu, yaşadığı sürece ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"İlk kez altın kanı duydum, belki doğurabilirim ama çocuğumu kucağıma alamam diye korktum. Umudum kalmamıştı, ailem ve eşim teselli ediyordu. Doğum zamanı yaklaşırken İspanya'dan gelen güzel haberle hayata tutundum. İlk verildiği anda kalbim çarptı, bir şey oluyor diye korktum ama sonra rahatladım. Kan bağışının ne kadar önemli olduğunu anladım."

Anne Naide Soylu'nun doktoru Prof. Dr. Vahap Okan, altın kan grubunun herkese kan verebildiğini ancak sadece aynı gruptan alabileceğini belirterek, "Doğum öncesinde ciddi risk vardı çünkü kan bulunamazsa hem anne hem bebek hayati tehlike altındaydı. Kızılay süreci organize etti ve kan temin edilerek ameliyat güvenli gerçekleştirildi." dedi.

"Türkiye'de ilk kez gerçekleştiriyoruz"

Türk Kızılay Kan Hizmetleri AR-GE ve İş Geliştirme Müdürü Nazlı Sözmen ise sürece ilişkin, şunları kaydetti:

"Uluslararası Nadir Kan Bağışçısı Paneli ile iletişime geçtik ve İspanya'dan olumlu yanıt aldık. Kayıtlı bir Rh Null kan grubuna sahip bağışçılarının olduğu ve kendi bankalarında da iki ünite doldurulmuş kan bileşeni olduğu bilgisi oluştu. Doğumla ilgili tarihi netleştirdik ve bu çok önemliydi. Dondurulmuş üniteler çözüldükten sonra transfer edilmesi gerekiyordu ve çözüldükten sonra kullanılması için maksimum 72 saat ömürleri bulunmaktaydı. Soğuk zincir garanti edilerek İstanbul'a oradan da Gaziantep'e ulaştırılmasını sağladık. Bu süreci Türk Kızılay olarak ülkemizde ilk defa gerçekleştiriyoruz."