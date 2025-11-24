ABD'de kanser teşhisi rekor seviyede: Her 10 yetişkinden biri etkilendi

ABD'de yapılan geniş çaplı bir anket, yetişkin nüfusun önemli bir bölümünün yaşamının bir döneminde kanser tanısı aldığını ortaya koydu. Gallup tarafından 2024 ve 2025'in ilk üç çeyreğinde toplam 40 bini aşkın katılımcıyla gerçekleştirilen araştırmaya göre, yetişkinlerin yüzde 9,7'si daha önce kanser teşhisi konulduğunu bildirdi. Bu oran, şirketin 2008'den bu yana elde ettiği veriler arasında en yüksek seviye olarak kayda geçti.

Ankette, özellikle ileri yaş grubundaki artış dikkat çekti. 65 yaş üstünde kanser tanısı alma oranı, 2008-2009 dönemine kıyasla yüzde 3,4 artışla yüzde 21,5'e yükseldi. 45-64 yaş aralığında ise oran yüzde 8,9'a çıktı. 45 yaş altı katılımcılarda ise önceki yıllara kıyasla kayda değer bir değişim görülmedi.

Kanser kaynaklı ölümlerde gerileme

Gallup'un sonuçları, ABD'de yeni kanser vakaları ve kanser kaynaklı ölümlerde gerileme yaşanmasına rağmen, teşhis konan toplam kişi sayısında artış olduğunu ortaya koyuyor. Uzmanlara göre bu durum, tedavi yöntemlerindeki gelişmeler ve erken tanının yaygınlaşmasıyla hastaların daha uzun süre yaşamaya devam etmesinden kaynaklanıyor.

2013-2022 döneminde kişi başına düşen yeni kanser vakalarında yaklaşık yüzde 4'lük düşüş görülse de, özellikle 50 yaş altı kadınlar ve genç yetişkinlerde bazı kanser türlerinde artış yaşandığı belirtiliyor.