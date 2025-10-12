Ağrı kesicileri peş peşe aldı karaciğerinden oldu

Esenyurt'ta yaşayan 20 yaşındaki Kübra Yılmaz, yaşadığı karın ağrısını dindirmek için ağrı kesicileri arka arkaya alınca fenalaştı. Ayıldığında kendisini yoğun bakımda bulan Yılmaz, karaciğer yetmezliği yaşadığını öğrenince daha büyük şok yaşadı.

Kısa sürece karaciğer nakli olan ve sağlığına kavuşan genç kız yaşadıklarına kendisinin de çok şaşırdığını söylerek süreci şöyle anlattı:

"Mide rahatsızlığım vardı, bundan kaynaklı ağrı çekiyordum. Ağrı kesici içtim, 2 tane aldım. Öyle olunca da yan etki yaptı, sonrasını hatırlamıyorum ayıldığımda hastanedeydim. Herhangi bir ilaç, ağrı kesiciyle bu duruma düşmek insanı çok şaşırtıyor, şok oldum. Hiç beklemediğim bir şey yaşadım. Başıma gelmez diye düşünmemek gerekiyor."

Organ bağışı hayatını kurtardı

Nakil ameliyatını gerçekleştiren Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Erdem Kınacı ise tedaviyi yaşananları şöyle anlattı:

"Bazı ilaçlar, antibiyotikler çok miktarda ya da birlikte alındığında ciddi karaciğer yetmezliğine sebep olabiliyor, buna karaciğer intoksikasyonu diyoruz. Böyle bir vaka ile karşılaştık, kendisi birkaç ilacı yakın aralıklarla kullanmıştı. Tetkiklerinde karaciğer yetmezliğine dair bulgular oluşması üzerine bize haber verildi. Karaciğer yetmezliği hızlı ilerleyebiliyor, yoğun bakım desteği gerekecek kadar bir ciddi tablo gelişmişti.Yoğun bakımda, hayatta kalmasını sağlayarak Ulusal Organ Bilgi Sistemi'ne acil karaciğer isteminde bulunduk. 6'ncı gün beyin ölümü gerçekleşmiş bir hastamızdan karaciğer bağışı yapıldı, o sırada hastamızı hazırlamıştık. Hasta olan organı çıkarıp yeni karaciğeri yerleştirdik. Şu anda hastamız sağlıklı, mutluyuz."

Çok fazla ağrı kesici kullanıyoruz

Karaciğer yetmezliğine ilişkin bilgi veren Prof. Dr. Kınacı, şöyle konuştu:

"Akut karaciğer yetmezliği; daha önce herhangi bir şikayeti olmayan hastalarda oluyor. Sadece ilaç kullanımı değil, akut Hepatit B'nin C'nin kapılmasıyla da olabilir. Zayıflama ilaçları, mantarlar da buna neden olabiliyor. Tamamen sağlıklı bireylerin saatler içerisinde yoğun bakımlık hale gelmesi, komaya girmesine kadar giden bir süreç çünkü karaciğer çalışmayınca beyne hasar veriyor, ölümle sonuçlanabilecek bir süreç.

Bir sabah normal bir güne başlayıp ertesi gün 'size bir karaciğer lazım' denmesi insanların hayal edebileceği bir şey değil. Bilinçsiz ilaç kullanımı, antibiyotik de ağrı kesici de dahil ülkemizde çok fazla ağrı kesici kullanımına meyil var."

"Ben de organlarımı bağışlamak istiyorum"

Kızının yaşadıklarına ailecek çok korktuklarını söyleyen 42 yaşındaki anne Arzu Yılmaz, "Bir anda olduğu için çok kötü hissettim. Çok zor bir süreçti. Çaresizliğimize çare oldular, mümkünatı olmayan bir yerdeydik. Minnet doluyum, Rabbim kızımı bana bağışladı. Ben de organlarımı bağışlamak istiyorum" diye konuştu.