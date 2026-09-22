AHESEN’de Ahmet Kandemir yeniden genel başkan seçildi:
Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası’nın (AHESEN) olağan genel kurulunda Dr. Ahmet Kandemir yeniden genel başkanlığa seçildi. Aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanlarının ekonomik ve özlük haklarının gündeme geldiği genel kurulda Kandemir, artan iş yükü, yüksek enflasyon ve performans sistemine ilişkin açıklamalarda bulundu.
AHESEN’in yüksek katılımla gerçekleştirilen olağan genel kurulunda yeni yönetim belirlendi. Yeniden genel başkan seçilen Dr. Ahmet Kandemir, birinci basamak sağlık hizmetlerinde yaşanan sorunlara dikkat çekerek yeni dönemde sendikal ve hukuki mücadelelerini sürdüreceklerini açıkladı.
Genel kurulda aile sağlığı merkezlerindeki çalışma koşulları, sağlık çalışanlarının hak kayıpları ve ekonomik talepleri öne çıktı.
AHESEN’in yeni yönetimi belli oldu
Olağan genel kurulda yapılan seçimlerin ardından AHESEN’in yeni dönem yönetimindeki görev dağılımı da açıklandı.
Genel Başkan: Dr. Ahmet Kandemir
Genel Sekreter: Nazlı Akman Görgün
Mali Sekreter: Serkan Güçkıran
Hukuk ve Mevzuat Sekreteri: İlkay Eren
Örgütlenme Sekreteri: Oktay Armağan
Eğitim Sekreteri: Özlem Demiray
Basın Sekreteri: Meltem Sarı
Aile hekimlerinin artan iş yüküne dikkat çekti
Genel kurulda konuşan Dr. Ahmet Kandemir, aile sağlığı merkezlerinde çalışan sağlık personelinin artan iş yükü ve ağırlaşan çalışma koşullarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Yüksek enflasyon nedeniyle hak edişlerin eridiğini, angaryaların arttığını ve performans sisteminin sağlık çalışanları üzerindeki baskıyı artırdığını belirten Kandemir, birinci basamak sağlık hizmetlerinin mevcut yapısının sürdürülebilirliği konusunda uyarıda bulundu.