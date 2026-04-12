Aile hekimliğinde kapsamlı değişiklik: Yetki yerele devredilecek, devamsızlığa yasal sınır geliyor

Sağlık Bakanlığı’nın hazırladığı kanun teklifi taslağı, aile hekimliği sisteminde hem idari işleyişi hızlandırmayı hem de uzun süredir tartışılan bazı hukuki boşlukları gidermeyi amaçlıyor.

Taslağa göre, halen büyük ölçüde merkezi düzeyde yürütülen sözleşme süreçlerinde önemli bir yetki değişikliğine gidilecek. Yeni düzenlemeyle birlikte, sözleşme imzalama yetkisinin valilikler ve il sağlık müdürlüklerine devredilmesi planlanıyor.

Bu değişiklikle, aile hekimliği sistemindeki idari karar süreçlerinin daha hızlı ve yerel düzeyde yürütülmesi hedefleniyor.

Devamsızlık süresi ilk kez yasal sınırla tanımlanacak

Taslakta öne çıkan başlıklardan biri de hekimler ve aile sağlığı çalışanlarının devamsızlık sürelerine ilişkin düzenleme oldu.

Mevcut uygulamada, hekim ve aile sağlığı çalışanlarının mazeretsiz devamsızlık sürelerine ilişkin açık bir yasal sınır bulunmuyor. Yeni düzenleme ile bu alandaki boşluğun kanun düzeyinde giderilmesi amaçlanıyor.

Türkiye gazetesinin aktardığı taslak ayrıntılarına göre, görev başında bulunamama süresinin 8 haftayı aşması halinde sözleşme kendiliğinden sona erecek.