Akciğer kanserinin maliyeti tespit edildi

Dünyada kansere bağlı ölümlerde akciğer kanseri yüzde 18 ile başı çekiyor.

Türkiye’de ise her yıl 41 bin akciğer kanseri tanısı koyuluyor.

Türk Tıbbi Onkoloji Derneği, akciğer kanserinin ekonomik boyutunu ele alan bir rapor yayınladı.

Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Simten Malhan, 2023 tarihli çalışmaya atıf yaparak, akciğer kanserinin ekonomik yükü yüzde 15,4 ile en yüksek orana sahip kanser türü olduğunu ifade etti.

Türkiye'ye maliyeti 129 milyar lira

Dünyada 2020-2025 arasında akciğer kanserinin ekonomik yükü 25 trilyon dolar olarak tahmin ediliyor.

Türkiye’de ise bu rakam 48 milyar lira olarak hesaplandı. Hasta yakınları ve çevresi ile birlikte hesap edildiğinde ise bu rakam 81 milyarlık liraya çıkıyor.

Prof. Dr. Simten Malhan, “Sonuç olarak akciğer kanseri 129 milyar liralık bir ekonomik kayba neden oluyor” dedi.