Almanya-Türkiye dış ticaret hacmi 45 milyar doları aştı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Uluslararası Sağlık Turizmi Sektör Meclisi, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Sağlık İş Konseyi ve Hizmet İhracatçıları Birliğinin desteğiyle Berlin'de düzenlenen "Türkiye-Almanya Sağlık Turizmi Fuarı, Konferansı ve B2B Semineri"nin resmi açılışını yapan Şen, fuarda Türk firmalarını da ziyaret etti.

Şen, fuarın açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin Almanya'yı uzun yıllar dost ve müttefik olarak gördüğünü ifade etti.

Almanya ile Türkiye arasındaki ikili ticari ilişkilerde çok büyük başarılar yakalandığını belirten Şen, "İkili ticaret hacminde geçen yıl 45 milyar doları aştığımızı öngörüyoruz. Bunun yanı sıra çok yakın ilişkilere sahip olduğumuz Almanya ile bütün uluslararası teşkilatlarda, örgütlerde, Batı dünyasının tüm teşkilatlarında güvenlik olsun, ekonomik olsun birlikte çalışıyoruz. Yakın müttefikiz ve yakın iş birliği partneriyiz" diye konuştu.

Almanya ile Türkiye arasında beşeri ilişkilerin önemine dikkati çeken Şen, Almanya'da yaşayan 3,5 milyon Türkiye kökenli insanın ve her yıl Türkiye'yi ziyaret eden Alman turistlerin bu beşeri ilişkilerin önemli bir boyutunu oluşturduğunu, iş insanlarının bu beşeri ilişkilerle işlerini büyütebileceğini söyledi.

Şen, "Sayın Cumhurbaşkanımızın koyduğu hedefler çerçevesinde sağlık turizminde Türkiye'nin dünyanın ilk 3 ülkesinden biri olma hedefi var. Bu hedefe, bugün gördüğümüz canlılıkla da el ele ulaşacağımıza bu fuarda bir kez daha şahit oldum ve inandım" dedi.

Özgür Öztan: Almanya, Türkiye'nin sağlık turizminde ikinci sırada

TOBB Uluslararası Sağlık Turizmi Meclis Başkanı Özgür Öztan ise, Almanya'nın Türkiye'nin sağlık turizminde ikinci sırada olduğunu belirterek, gelişmiş ülkelerde bekleme sürelerinin uzamasının, artan yaşam süresinin ve sağlık hizmetinde artan maliyet baskılarının sağlık turizmini desteklediğini ifade etti.

Türkiye'nin sağlık hizmeti sektöründe hizmet kalitesi, hizmetin erişebilirliği ve birçok ülkeye kıyasla düşük maliyetli hizmet sunma avantajı olduğunu dile getiren Öztan, Avrupa'da insanların saç ekimi, diş, estetik operasyonlar, kalp cerrahisi, ortopedi, onkoloji ve tüp bebek tedavisi için Türkiye'yi tercih ettiğini bildirdi.

Türkiye-Almanya Sağlık Turizmi Fuarı, Konferansı ve B2B Semineri, yarın da ziyarete açık olacak.