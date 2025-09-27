Almanya'da salamın içinden bakteri çıktı, toplatılıyor
Almanya genelinde satılan Wilhelm Brandenburg marka salamda bakteri tespit edilmesi üzerine toplatılma kararı alındı.
Almanya'da faaliyet gösteren Westfälische Fleischwarenfabrik Stockmeyer firması, Rewe marketlerinde satılan Wilhelm Brandenburg markasına ait “Genießer Salami im Pfeffermantel” ürününün bazı partilerinde sağlık riski bulunduğunu açıkladı.
İshal ve karın ağrısı
Geri çağırma, son tüketim tarihleri 15.10.2025 ve 23.10.2025 olan, GTIN 4337256974257 kodlu ürünleri kapsıyor. Salamda bulunan bakterilerin tüketim halinde ishal ve karın ağrısı gibi rahatsızlıklara yol açabileceği belirtildi.
Kesinlikte tüketmeyin
Firma, ürünlerin satıştan derhal çekildiğini ve tüketicilerin salamı iade ederek ücretlerini geri alabileceklerini duyurdu. Yetkililer, riskli ürünlerin kesinlikle tüketilmemesi konusunda uyarıda bulundu.