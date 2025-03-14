Antalya’da sağlık hizmetini geliştirecek projede hedef: 2026

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, üniversite bünyesinde inşa edilen 900 yataklı yeni hastane binasının şantiyesinde açıklamalarda bulundu.

Yeni hastanenin 18 ay içerisinde tamamlanmasının hedeflendiğini ve en geç 2026’nın ortalarında hizmete açılacağını vurgulayan Özkan, projeyle birlikte Hastane’nin toplam yatak kapasitesinin bin 200’den 2 bin 100’e, 120 yoğun bakım yatak sayısının ise 330’a çıkacağını açıkladı.

"Sağlık sektöründe ciddi ferahlama bekliyoruz"

Mevcut hastane binasının yaşlandığını ve depreme dayanıklılığı konusunda sorunlar yaşandığını dile getiren Özkan, yeni hastanenin Antalya’da yaşanan yoğun bakım yatak sıkıntısını gidermeye yönelik önemli bir adım olacağını da vurguladı: "Yoğun bakım yatakları Antalya’ya yetmiyordu. Hatta birçok sıkıntılı durum yaşadık. Bu anlamda Akdeniz Üniversitesi’nin yeri çok başka, en komplike hastalara Akdeniz Üniversitesi hastanesi bakıyor. Bu tartışmasız bir gerçek. Birçok şehirden hasta geliyor ve çoğu da yoğun bakım ihtiyacı olduğu için geliyor. Bu anlamda umuyorum sağlık sektöründe 1 buçuk yılın sonunda çok ciddi bir ferahlama sağlanacak."

Özkan, yeni hastanenin sürdürülebilir ve çevreci bir yapıya sahip olacağını vurguladı ve ekledi: "Her yönüyle yeşil bir hastane olacak. Alan kullanımı da çok verimli bir şekilde planlandı, gereksiz ölü alanlar olmayacak. Böylece hem fonksiyonel hem de ekonomik bir yapı ortaya çıkacak."

Çocuk hastanesine yönelik adımlar

Mevcut hastane binalarının bir kısmının revize edilerek değerlendirileceğini söyleyen Prof. Dr. Özkan, özellikle Antalya’nın büyük bir eksikliği olan çocuk hastanesinin de bu süreçte planlandığını açıkladı. Özkan, "En büyük sıkıntımız çocuk hastanemiz yok. Çocuk hastanesinin olmaması da Antalya gibi büyük şehir için büyük bir kayıp" dedi.