Aralıklı oruç" vücudu ramazan ayına hazırlıyor

Medipol Üniversitesi Pendik Hastanesi’nden Beslenme ve Diyet Uzmanı Gizem Gençyürek Yılmaz, ramazan öncesi birçok kişinin vücudunu hazırlamak adına "aralıklı oruç" veya "uzun süreli açlık" gerektiren farklı beslenme şekillerini uyguladığını belirterek, "Bu yöntemle porsiyonlarını azaltarak ramazan orucunu daha kolay ve sağlıklı bir şekilde geçirebilirler." ifadelerini kullandı.Yılmaz, ramazan ayına sayılı günler kaldığını, 23 Mart'ta başlayacak ramazan ayının kilo kontrolünü yönetmek ve sağlık açısından da çok önemli olduğunu bildirdi.

Aralıklı oruç diyet değil, beslenme şekli

Aralıklı orucun, diyet yöntemi değil, beslenme şekli olduğunu belirten Yılmaz, şunları kaydetti: "Ramazan öncesi birçok kişi vücudunu hazırlamak adına 'aralıklı oruç' veya 'uzun süreli açlık' gerektiren farklı beslenme şekillerini uyguluyor. Bu yöntemle porsiyonlarını azaltarak ramazan orucunu daha kolay ve sağlıklı bir şekilde geçirebilirler. Diyabet gibi kronik hastalıkları bulunmayanlar ramazan ayı sonrasında da daha küçük porsiyonlarla aralıklı beslenmeyi sürdürebilir."

Uzun süreli açlık gerektiriyor

Sağlıklı kişilerin "aralıklı oruç" beslenme yöntemini uygulayabileceğini belirten Yılmaz, "Hamile kalmak isteyenler, gebe, emziren, çocuk ve metabolizması zayıf kişiler için uygun değil. Uzun süre açlık gerektiren bir beslenme şekli olduğundan diyabet hastalarında tavsiye etmiyorum." ifadelerini kullandı.Aralıklı orucun daha çok hangi besinlerin tüketilmesi değil, hangi saatlerde tüketilmesi gerektiğini belirleyen bir beslenme şekli olduğunu aktaran Yılmaz, bu beslenme tarzının birkaç farklı modeli olduğunu, uygulama isteğinin başında kişilerin klasik diyet yöntemlerinden sıkılmış olması ve değişik yöntemler ile kilo kaybı isteği bulunduğunu belirtti.

Kilo kaybından ziyade değil kilo kontrolü sağlıyor

Yılmaz, "Bu beslenme şeklinin temel mantığında diyet kısıtlarından çok beslenme saatiyle ilgili kısıtlar bulunduğundan son dönemde insanlar için cazip hale geldi. Sürekli aynı düzende beslenme programı uygulayan kişilerin metabolizmalarını şaşırtmaları adına denenebilir. Uzun vadede yaşam tarzı haline geldiği takdirde kilo kaybından daha çok kilo kontrolü sağlayabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Aralıklı oruç Nedir?

Gün içerisinde tükettiğimiz besinlerin farklı bir düzende tüketilmesine aralıklı oruç denir. Aralıklı oruç diyetini; gün içerisinde belirlenmiş zaman dilimlerinde hiçbir besinin alınmadığı ya da haftanın belirlenmiş günlerinde enerji alımında farklı kısıtlamalar yapılan bir beslenme programı olarak tanımlayabiliriz. Örneğin sabah ve akşam öğünü olmak üzere 2 öğün uygulanır. Bu 2 öğün arasında kalan 8 saat boyunca sıvı alımı dışında katı besin tüketilmez. Yemek yemenin serbest olduğu saatlerde taze meyve sebze ve diğer besinler tüketilebilir, ancak besin dengesini sağlamak ve zararlı yiyeceklerin tümünden uzak durmak önemlidir.