Araştırma ortaya koydu: Covid-19 zayıf bireyleri daha fazla etkiliyor

Japonya'da yürütülen yeni bir araştırma, zayıf bireylerin Covid-19'u normal kilodaki kişilere kıyasla daha ağır geçirme riski taşıdığını ortaya koydu.

Devlet televizyonu NHK'nin aktardığına göre, Japonya Sağlık Güvenliği Enstitüsü, 2020–2022 yılları arasında Covid-19 nedeniyle hastaneye kaldırılan 46 bin hastanın verilerini analiz etti.

Zayıf bireylerde risk 1,7 kat fazla

Araştırmada, vücut kitle indeksi ile hastalığın seyri arasındaki ilişki incelendi. Sonuçlara göre, zayıf hastaların normal kilolu kişilere oranla hastalığı şiddetli geçirme, kalp-akciğer destek cihazına ihtiyaç duyma veya hayatını kaybetme riskinin 1,74 kat daha yüksek olduğu belirlendi.

Genç ve orta yaşlı zayıf bireylerde fark daha belirgin

Araştırmacılar, özellikle 20-64 yaş aralığındaki zayıf bireylerde bu riskin daha belirgin olduğunu vurguladı. Bu yaş grubundaki zayıf hastaların, hastalığı ağır geçirme olasılığı 2,37 kat, ölüm riski ise 5,75 kat daha fazla bulundu.

Obez bireylerde de risk yüksek

Çalışmada ayrıca, obez kişilerin de Covid-19'u ağır semptomlarla geçirme ihtimalinin yüksek olduğu tespit edildi. Uzmanlar, hem aşırı kilo kaybının hem de obezitenin bağışıklık sistemi üzerinde olumsuz etkiler yarattığına dikkat çekti.