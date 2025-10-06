AstraZeneca'nın Datroway ilacı meme kanserinde yeni umut oldu

AstraZeneca ve Daiichi Sankyo’nun birlikte geliştirdiği Datroway adlı ilaç, ileri evre meme kanseri hastaları üzerinde yürütülen geç aşama klinik çalışmada istatistiksel olarak anlamlı ve klinik açıdan önemli sonuçlar elde etti.

Şirketlerden yapılan açıklamaya göre, immünoterapi seçeneği bulunmayan metastatik üçlü negatif meme kanseri (TNBC) hastaları üzerinde test edilen ilaç, hem progresyonsuz sağkalım (hastalığın ilerlemeden geçen süresi) hem de genel sağkalım açısından belirgin bir iyileşme sağladı.

AstraZeneca ve Daiichi Sankyo, Datroway’in güvenlik profilinin önceki klinik denemelerde elde edilen verilerle tutarlı olduğunu belirtti. Denemelere ilişkin detaylı sonuçların önümüzdeki tıp kongrelerinde açıklanacağı ve düzenleyici otoritelerle paylaşılacağı bildirildi.

Datroway’in, meme kanserinin yanı sıra akciğer kanseri tedavisinde de kullanılmakta olduğu kaydedildi.