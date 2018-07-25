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Avrupa Adalet Divanı'ndan "GDO" kararı

Avrupa Adalet Divanı, "mutagenez" tekniğiyle yetiştirilen bitkilerin GDO'lu olduğu yönünde karar aldı.

Avrupa Adalet Divanı'ndan GDO kararı
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Avrupa Adalet Divanı, "mutagenez" tekniğiyle yetiştirilen bitkilerin hukuken genetiği değiştirilmiş organizmalar (GDO) kapsamında ele alınması gerektiğine hükmetti.

Merkezi Lüksemburg'ta bulunan, Avrupa Birliği'nin (AB) en yüksek mahkemesi Avrupa Adalet Divanı, Fransız çiftçi derneklerinin "mutagenez" tekniğiyle yetiştirilen bitkilerin hukuki durumuna ilişkin açtığı davayı karara başladı. 

Mahkeme, biyoteknoloji firmalarının geliştirdiği yeni mutagenez tekniklerinin AB'nin GDO düzenlemelerine tabi olduğuna karar verdi.

Emsal teşkil eden kararda, "Mutagenez ile elde edilen organizmalar GDO kapsamındadır ve GDO yönetmeliği yükümlerine tabidir." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA

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