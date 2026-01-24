Avrupa'da gurur veren tablo! En çok Türkler bağışladı

Kızılhaç, Belçika’nın Flaman bölgesinde 2025’te kök hücre bağışçısı olmak için kayıt yaptıranların sayısının dört katına çıktığını açıkladı. En dikkat çekici artış, Türk ve Fas kökenli Flamanlar arasında görüldü.

2024’te yalnızca 1597 kişi potansiyel kök hücre bağışçısı olarak sisteme kaydolurken, 2025’te bu sayı 7 bin 360’a yükseldi. Yeni kayıtların önemli bir bölümünü, geçmiş yıllarda bağışçı havuzunda düşük temsil oranına sahip olan Türk ve Fas kökenli topluluklar oluşturdu.

Eşleşme şansı kökene göre değişiyor

Belçika’daki kök hücre bağışçı kayıt sisteminde 82 bin potansiyel bağışçı bulunuyor. Küresel listede ise 43 milyon bağışçı yer alıyor. Avrupa kökenli hastalarda uygun eşleşme bulma ihtimali yüzde 96 seviyesindeyken, Fas, Türkiye veya Sahra Altı Afrika kökenli kişilerde bu oran yüzde 66’ya düşüyor.

Kampanya çağrıları etkili oldu

Şubat 2025’te 8 yaşındaki Türk kökenli bir çocuğun bağışçı çağrısı ve aralık ayında 11 yaşındaki Fas kökenli bir çocuğun kampanyası büyük yankı uyandırdı. Kızılhaç’tan Vincent Verbeecke, 2024’te Türk ve Fas kökenli 73 kişinin kayıt yaptırdığını, 2025’te bu sayının 2 bin 972’ye çıktığını belirterek “Bu artış daha fazla hastaya yaşam şansı sunmak için kritik” dedi. Avrupa kökenli yeni kayıt sayısı ise 3 bin 78 oldu.

Doku uyumunun kusursuz olması gerekiyor

Lösemi ve beta talasemi gibi bazı kan ve kemik iliği hastalıklarında kök hücre nakli hayat kurtarıcı olabiliyor. Nakil sırasında hastanın hasarlı kök hücreleri, sağlıklı bir bağışçıdan alınan hücrelerle değiştiriliyor. Ancak uygun eşleşme bulmak zor; çünkü doku uyumunun neredeyse kusursuz olması gerekiyor. Aile içinde eşleşme çıkmazsa hastalar ulusal ve küresel bağışçı havuzlarına yöneliyor.