Sağlıkta yapay zeka yarışı kızışıyor: Doktorlara özel ChatGPT 'OpenEvidence' piyasa değerini ikiye katladı!

'Doktorlar için ChatGPT' olarak tanımlanan yapay zeka girişimi OpenEvidence, yeni finansman turunda şirketin değerini 12 milyar dolara çıkardı.

Thrive Capital ve DST'nin liderliğinde 250 milyon dolarlık yatırım toplayan Massachusetts merkezli şirket, ekim ayında gerçekleşen bir önceki yatırım turunda değerini 6 milyar dolara çıkarmıştı.

OpenEvidence, bir yıldan kısa sürede Google'ın da aralarında bulunduğu yatırımcılardan toplam 700 milyon dolar fon toplamayı başardı.

OpenEvidence, 2022 yılında Daniel Nadler tarafından hayata geçirildi. Nadler, verdiği bir röportajda OpenEvidence'ın asıl amacının hekimlerin hasta başında kritik klinik kararlar almasına destek olmak olduğunu söyledi. Nadler, yapay zeka modelinin önde gelen bilimsel dergilerden elde edilen güvenilir tıbbi verilerle eğitildiğini vurguladı.

Doktorların en çok kullandığı yapay zeka platformu

OpenEvidence'ın halihazırda ABD'de doktorlar tarafından en yaygın kullanılan yapay zeka platformu olduğunu öne süren Nadler, ülkedeki doktorların yüzde 40'ından fazlasının bu aracı kullandığını ifade etti. Yıllık yaklaşık 5 trilyon dolarlık harcamaya ulaşan ve ABD ekonomisinin yaklaşık yüzde 20'sini oluşturan sağlık sektöründe büyük bir büyüme potansiyeli bulunduğuna dikkat çekti. Nadler, sağlık sektörünün reel ekonominin en büyük alanı olduğunu belirterek, bu alanda birden fazla büyük oyuncunun ortaya çıkabileceğini söyledi. Bu potansiyel oyuncular arasında OpenAI ve Anthropic gibi şirketlerin de yer alabileceğini dile getirdi.

OpenAI bu ayın başlarında 'ChatGPT Health'i piyasaya sürerken, Anthropic de 'Claude Healthcare'i tanıttı. Rekabetin kızıştığını belirten Nadler ise şirketinin en büyük avantajının hekimlere odaklanması, verilerin kalitesi ve sektöre ilk giren olmanın getirdiği avantaj olduğunu söyledi.

Nadler, "Doğrulanmış hekimlerden yüz milyonlarca klinik konsültasyon topladık, bu geri bildirim döngüsünü kopyalamak inanılmaz derecede zor. Bugün bu strateji kopyalansa bile, yine de geride kalır çünkü mesele sadece ortaklıklar değil, gerçek dünya kullanım verileri" dedi.

Şirketler reklam verebilecek

OpenEvidence, geçen yıl yıllık gelirlerinin 100 milyon doları aştığını ve bunun büyük ölçüde organik büyümeden kaynaklandığını belirtti. Nadler, yeni kullanıcıların yüzde 95′inin OpenEvidence'ı başka bir doktordan duyduğunu söyledi.

OpenEvidence, gelir elde etmek için reklamlara dayanan ilk yapay zeka girişimlerinden biri. Nadler'in belirttiğine göre bu, ücretli abonelik modeline kıyasla daha hızlı benimseme ve daha geniş kullanım sağlıyor. Şirketler, OpenEvidence uygulamasında banner reklamlar, rozetler, resimler, videolar ve diğer içerik türleri aracılığıyla tanıtım için ödeme yapabiliyor.

Reklam tabanlı gelirle büyüme

Yapay zeka şirketleri reklam tabanlı gelirlere yönelirken, OpenEvidence daha temkinli bir büyüme stratejisi izliyor. OpenAI'nin reklam destekli ChatGPT'yi test etmeye başlamasına değinen Daniel Nadler, OpenEvidence'ın agresif nakit yakma yerine büyüme ile kârlılığı dengelemeyi hedeflediğini söyledi.

Nadler, sektörde milyarlarca dolarlık yatırım turlarının hız kesmeden devam ettiğini, ancak şirketini bağımsız tutmakta kararlı olduğunu vurguladı. Halka arz konusunda ise önce OpenAI ve Anthropic gibi temel model geliştiricilerin piyasaya açılacağını, uygulama odaklı şirketlerin daha sonra geleceğini ifade etti.