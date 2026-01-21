İlk kez konut alacaklar dikkat! Kredilerdeki sınırlamalar Bakanlık gündeminde!

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Finansal İstikrar Komitesi Toplantısı'nda ilk kez konut alacaklar için konut kredilerindeki sınırlamaların ele alındığını duyurdu.

Bakanlık, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında bugün gerçekleştirilen toplantıda dünyanın ve Türkiye'nin makroekonomik görünümünün ele alındığı ve finansal piyasalardaki güncel gelişmelerin kapsamlı bir şekilde değerlendirildiğini belirtti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, bankacılık sektörünün genel durumu ele alınırken ilk kez konut alacaklara yönelik konut kredilerindeki sınırlamalar da gündeme geldi. Ayrıca banka dışı finansal kuruluşların makro ihtiyati çerçeveye uyum düzeyleri üzerinde istişarelerde bulunuldu.

Bakanlık açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Bankacılık sektörünün genel görünümü, ilk kez konut alacaklar için konut kredilerindeki sınırlamalar ele alınmış, banka dışı finansal kuruluşların makro ihtiyati çerçeveye uyum düzeyleri üzerinde istişarelerde bulunulmuştur.

Öte yandan kredili mevduat hesapları, kredi komisyon ücretleri ve kredi kartlarına ilişkin mevcut durum gözden geçirilerek atılabilecek adımlar değerlendirilmiştir."

Komite, dengeli ve sürdürülebilir büyümenin temel unsurlarından biri olan finansal istikrarın korunması amacıyla çalışmalarını bütüncül bir yaklaşımla sürdürme kararlılığını vurguladı.