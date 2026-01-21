Deutsche Bank'tan kritik 2026 uyarısı: Yapay zekada balayı dönemi sona erdi

Deutsche Bank analistleri, 2025'e damga vuran yapay zeka teknolojilerinin 2026'da altyapı kısıtlamaları, artan politik ve sosyal tepkilerle zorlu bir yıl geçireceğini öngörüyor.

Analistler, 'yapay zeka için balayı döneminin sona erdiğini' savunurken, görüşlerini hayal kırıklığı, kopukluk ve güvensizlik temasında şekillendirdi.

Beklentiler gerçeklerle uyuşmuyor

Analistler yapay zekanın dönüştürücü olsa da pilot uygulamalar üretime taşındıkça beklentiler ile gerçekler arasındaki farkın daha görünür olduğuna dikkat çkerken, kurumların da yapay zekanın her zaman doğru sonuç vermediği, ayrıca ucuz ve pratik olmadığı gerçeği ile de karşı karşıya olduğuna dikkat çekiyor.

Kodlama teknolojileri hızla gelişse de, karlılığa dönecek sonuçların daha yavaş ilerlediğine vurgu yapan analistler yapay zekanın eyleme geçtiği iddialarının abartılı olduğunu, gelinen noktanın "attan traktöre geçmekten ziyade, daha rahat bir eyere yükseltme yapmak gibi" olduğunu savundu.

Olası bir geri çekilme tüm finans piyayasını etkiler

Yapay zekaya yönelik iyimserliğin son dönemde ekonomik dayanaklardan biri haline geldiğini belirtie analistler, bu beklentilerde yaşanacak olası bir geri çekilmenin, IMF’nin de uyardığı gibi, ani bir piyasa düzeltmesine yol açarak yapay zeka şirketlerinin ötesinde tüm finansal piyasalarını etkileyebileceğini ifade etti.

Deutsche Bank, yapay zeka şirketlerine akan sermaye devasa olsa da, sektörün karmaşık tedarik zincirine de dikkat çekerek, şirketlerin artan enerji ihtiyacı, yetenek ve altyapıdaki darboğazlara karşı savunmasız kaldığını belirtiyor. Analistlere göre, rekor finansman turları ve değerlemeler, yatırımcıların getiri beklentileri artarken sektör sermaye yoğun hale geliyor.

2026 yapay zeka geliştiricileri için kritik yıl olacak

Analistler 2026 yılını bağımsız yapay zeka geliştiricileri için kritik bir yıl olarak işaret ederken, artan finansman ihtiyaçlarına karşılık zararın da büyük kalacağı ve yatırımcıların giderek uygulanabilir iş modelleri talep edeceği konusunda uyarıyor.

Memnuniyet sağlayamıyor

Banka, yapay zeka etrafındaki endişelerin artacağını ve kaygıların hem siyasi hem sosyal bir açmaza dönüşeceğini öngörerek şirketler hakkında açılan davalara işaret etti.

Bununla birlikte, analistler istihdam etkileri, ulusal güvenlik ve ABD ile Çin arasındaki yapay zeka yarışının da hassasiyeti artırdığını vurguluyor.