Rekor harcama, zayıf gelir: OpenAI'da 18 aylık ölüm kalım savaşı başladı!

Teknoloji devi OpenAl'ın yapay zeka yatırımlarına yönelik harcamalarının 18 ay içinde şirketi ciddi bir nakit kriziyle karşı karşıya getirebileceği değerlendiriliyor. AŞirketin mevcut gelir yapısının harcamaları sürdürebilecek düzeyde olmadığına dikkat çeken analistler, iflas riskine işaret ediyor.

The New York Times'da yayımlanan analize göre artan yapay zeka talebi, yatırımları da artırmayı gerektirirken sektörde faaliyet gösteren şirketler henüz maratonun başında on milyarlarca dolarlık harcama yaptı. Bu yatırımların kısa vadede karlılığa dönüşmesinin zor olduğunu savunan analistler ise birçok şirketin bu noktada dar boğaza sürükleneceğini öngörüyor.

Rakipler zorluyor

Analizde OpenAI’ın on yıl içinde 1 trilyon doları aşan harcama sözüne ve bunu karşılayacak düzenli bir gelire sahip olmamasına karşılık, Google ve Meta gibi büyük teknoloji şirketlerinin ana işlerinden elde ettikleri gelirlerle yapay zeka yatırımlarını finanse edebildiğine vurgu yapıldı.

Analizde, kullanıcıların ChatGPT abonelikleri için de ödeme yapma konusunda isteksiz davrandığı belirtilirken, OpenAl'ın bu harcama temposuyla 18 ay içinde nakit sıkıntısına düşeceği ifade edildi.

Rekor harcama, zayıf gelir

OpenAl'ın özel bir şirket için rekor düzeyde fon toplamasına rağmen yüksek harcama hedeflerine dikkat çekilirken, bu sözlerin yerine getirilememesi durumunda da yeni sermaye bulmak zorunda kalacağı dile getirildi.

En kötü senaryo da ise OpenAI'ın iflası sonrası, Microsoft, Amazon ya da başka bir nakit zengini teknoloji devi tarafından satın alınması bulunuyor.

Analize göre artan rekabet ve finansman baskısı nedeniyle 2026, OpenAI için kritik bir "ya hep ya hiç" yılı olacak.