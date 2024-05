Yapay zekâ neden binlerce girişimi tehdit ediyor?

Geçtiğimiz hafta OpenAl ve Google’ın bir gün arayla duyurduğu güncellemeleri ile tam bir teknoloji şöleni yaşadık. OpenAI’in GPT-4o’su ve Google’ın Project Astra’sı kıyasıya rekabet ederken, teknolojinin geldiği bu nokta, gelecekte yapay zekânın hangi işlerin yerini alacağına dair endişeleri de arttırdı.

OpenAI tarafından geliştirilen GPT-4o gerçek zamanlı olarak ses, görüntü ve metin bilgilerini kullanıp, bunlar arasında bağlantı kurup sizinle sanki karşınızda bir insan varmışçasına sohbet edebiliyor. Önceki versiyonlarından farklı olarak kamerayla sizi görüyor, sizin ruh halinizi anlıyor, bir arkadaşınızmış gibi size tavsiye veriyor, espri yapıyor, utanıyor, konuşmasına her türlü duyguyu katabiliyor.

Yüklediğiniz ekran görüntülerini, fotoğrafları, belgeleri, grafikleri görüntülüyor, analiz ediyor, yorum yapıyor. Matematik probleminin sadece cevabını vermiyor, detaylı açıklamasını yapıp, özel öğretmen gibi mantığını öğretiyor. Bu da eğitimin binlerce yıldır değişmeyen yöntemlerine nihayet gerçek bir yenilik katabileceğimiz anlamına geliyor. Özellikle birebir eğitim ve soru sormaktan çekinmeyeceğimiz ve bize bıkmadan istediğimiz zaman destek verebilecek harika bir öğretmen!

Verileri kodlayan veya işleyen herkes için kod yazmada yardımcı olabiliyor hatta en baştan yazabiliyor. Aynı zamanda 50 dilde çeviri yapmaya olanak tanıyor. Ses girişlerini yalnızca 232 milisaniyede, ortalama 320 ms izleyebiliyor bunun da neredeyse insan tepki süreleriyle çok yakın olduğunu söyleyebiliriz. “ChatGPT- 4o yeni sürümü herkese açık sunuluyor, plus özelliği 20$ karşılığında 5 kat daha hızlı.

Pazarlamada bir ürün ücretsizse “ürün sizsiniz” ya da başka bir deyişle “bedava peynir sadece fare kapanında olur” da diyebiliriz. Çünkü veriye ihtiyacı var ve bizden besleniyor. Tüm deneyimlerini hatırlayıp kaydedebiliyor ve bu bilgileri üzerinden kendini geliştirebiliyor, konuştuğu her şeyi hafızasında saklıyor.

Yapay zekâ emekleme aşamasında bunları yapabiliyor?

Ya sonra? 09 Aralık 2022 Cuma günü yayımlanan köşe yazımda “Robotlar işimizi elimizden alabilir mi?” sorusuna “Evet, birçok meslek erbabının işini ellerinden alacaklar.

Özellikle emeğin yoğun olduğu işlerin hiçbiri kalmayacak, ancak işini iyi yapan insanlara her zaman ihtiyaç olacaktır; çünkü birilerinin, robotlara işi nasıl yapacağını öğretmesi gerek” demiştim. Yazımın devamında da en fazla etkilenebilecek mesleklerin başında mühendislik ve tıp gibi yapay zekânın kolay taklit edebileceği meslekler gelebilir diye belirtmiştim.

Aslında o zamandan geçen hafta yaşanan teknoloji patlamalarının sinyallerini hepimiz alıyorduk. Bill Gates, yaklaşık 4 ay önce “Unconfuse Me With Bill Gates” adlı podcast serisinde, OpenAI CEO’su Sam Altman’ı konuk ettiği programda yapay zekânın karmaşık sosyal sorunları çözmek ve sağlık hizmetleri ile eğitimi dönüştürmek gibi önemli toplumsal zorluklara çözüm bulma potansiyelini vurguladıktan sonra işten çıkarılmalar konusundaki endişelerini dile getirerek, “Ben bile işimi kaybedebilirim” demişti.

Nisan ayında yayınlanan küresel üst düzey yöneticiler anketine göre, yapay zekâ kullanımı önümüzdeki beş yıl içinde binlerce şirketteki çalışan sayısını azaltacak.

Adecco Group’un araştırma şirketi Oxford Economics ile iş birliği içinde gerçekleştirdiği 2.000 yöneticinin katıldığı anket, yöneticilerin % 41’inin teknoloji nedeniyle daha az kişi istihdam etmeyi beklediğini gösterdi. Ankete katılan yöneticiler, aralarında ABD, Kanada, Almanya, Japonya’nın da bulunduğu dokuz ülkede enerji, perakende ve otomotiv sektörü dahil olmak üzere 18 sektörde çalışıyor.

Yöneticilerin, %46’sı, işleri yapay zekâ tarafından etkilenirse, çalışanları şirket içinde yeniden görevlendireceklerini söyledi. Ayrıca, anket katılımcılarının üçte ikisi, yapay zekâ konusunda yetenekli kişileri işe almayı planlarken, bu oranın üçte birden fazlası ise mevcut iş gücünü teknoloji konusunda eğitmeyi hedeflediklerini ifade etti. Dil öğrenme programı olan Dualingo’da işten çıkarmalar ocak ayında başlamış, GPT4o duyurusundan bir gün sonra da hisseleri düşmüştü.

GPT4o’nun sundukları karşısında diğer simültane çeviri yapan ve online eğitim veren dil kurslarının işini zorlaştıracak. Çünkü hiçbir sınırlama olmadan 7/24 hizmet veren ve üstelik maliyet olarak daha uygun olan GPT4o, tüm avantajlı yönleriyle bu alanlara resmen meydan okuyor. Artık insanlar için kod yazmak eskisi kadar zor olmayacak. Müşterilerin tekrarlayan soru ve sorunları için müşteri hizmetleri olmayacak.

Finans alanları için verilerin en doğru şekilde toplanması, saklanması ve analiz edilmesini sağlayan yapay zekâ otomasyonları tercih edilecek. Reklamcılık, dijital pazarlama için hedef kitlelerini bulmak ve içerik üretmek gibi konularda yine yapay zekâ ipleri tamamen eline alacak. Yine aynı şekilde, araştırma ve analiz, sağlık hizmetleri, garson, depo işçileri, veri analistlerinin rutin ve manuel işlerini yapay zekâ tamamen devralacak.

Yapılması gereken aslında çok basit

Her zaman söylediğim gibi yeni teknolojilere karşı değil, yan yana yürüyerek uyum içinde olanlar, kendini sürekli güncelleyenler hep önde olacaklar. İletişim, problem çözme, iş birliği gibi sosyal yönü güçlü, duygusal zekâsı yüksek olanlar yine bir adım önde olacak. En önemlisi her işi yapay zekânın yaptığını bildiği halde atalete kapılmayıp, yeni beceriler edinen, yaşam boyu öğrenme prensibini ilke edinenler her zaman ve her yerde başarılı olacaklardır.