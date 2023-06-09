Apple Vision Pro ne kadar yeni?

Apple, yeni ürünü Vision Pro gözlüğünü yakın zamanda tanıttı ve marka stratejisine uygun olarak VR gözlük teknolojilerine benzersiz bir yaklaşım sundu. Peki, Apple Vision Pro’nun başarısız olma ihtimali var mı?

Elbette kurulduğu günden bugüne birçok başarılı-başarısız ürün geliştirdiğini ve kullanıcıların deneyimine sunduğunu düşünürsek başarısızlık ihtimali az, hatta son yıllardaki popülaritesine bakılırsa başarılı olma şansı da oldukça yüksek diyebiliriz.

Şüphesiz bunda, firmanın evanjelist pazarlama politikalarının ve kullanıcı deneyimini her şeyden üstün tutan yazılım algoritmasının katkıları oldukça fazla.

Apple Vision’un başarılı olmasının neden kolay olacağını şirketin geçmişine giderek anlatalım: Steve Jobs, Ronald Wayne ve Steve Wozniak tarafından kurulan Apple Computer Inc.; kurulduğu yıllarda yalnızca büyük şirketlerin kullanabildiği bilgisayarları, kişisel kullanıma dönük geliştiren ilk teknoloji şirketlerinden biri oldu. “Ronald Wayne de nerden çıktı?” diyebilirsiniz.

Zira hikâyeye göre teknoloji yoksunu efsane girişimci S. Jobs ve müthiş zeki, bilgisayar donanımı denildiğinde akla ilk gelen isimlerden S. Wozniak’ın harika birleşimi ile Apple 1 isimli kişisel bilgisayar üretilmiş ve satılabilir hale gelmişti. Doğru olan şu ki: Her iki Steve de işlerini harika yapmış ve mükemmel bir ürünü doğru zamanda ortaya çıkarmışlardı.

Ronald Wayne ise şirket kurulduktan 11 gün sonra -daha önceki başarısız girişimcilik deneyimlerinden dolayı- şirket ortaklığının getirdiği mükellefiyetin altına girmek istemediği için %10 olan hissesini 800 dolar karşılığında satmıştı! Sanıyorum, sonradan aldığı 1500 dolar ilave edilmesine rağmen kendisine en başarılı/başarısız girişimci unvanını verebiliriz.

Şunu belirtmeden geçemeyeceğim: Apple, bugün yaklaşık 3 trilyon dolar. Apple; Apple 1-2 gibi başarılı ürünlerinin ardından, özellikle Jobs’un mükemmeliyetçi ve sınır ötesi planları için yeterli kaynağa ulaştıktan sonra teknoloji dünyasına adını altın harfler ile kazıyacak önemli adımları atmaya başladı.

Bu süreçte birkaç başarısız proje ve ürünün ardından Jobs’un Apple yönetiminden uzaklaştırılmasına kadar giden süreçte yapılan hatalar, şirket için daha sonra önemli dönüm noktaları haline geldi. Jobs’un; Apple’dan gönderildikten sonra ekibinden birkaç ismi yanına alarak kurduğu NeXT isimli bilgisayar şirketinin, halen Apple ürünlerinde kullanılan Mac OS ve IOS gibi işletim sistemlerinin atasını yapacağını kimse bilemezdi.

Kovulduktan sonra kurduğu şirketi NeXT, 11 yıl sonra Apple tarafından satın alındı. Kısa bir süre sonra şirketin geçici CEO’su olarak göreve başlayan Jobs; günümüzde herkesin cebindeki telefonlarda, elindeki saatlerde ve masasındaki bilgisayarlarda kullanılan altyapıyı NeXT Computer yıllarında geliştirmişti.

Tüm bu cihazların içindeki yazılım, elbette basit bir işletim sistemi değildi. Tam da burada Jobs’un nasıl bir zekâya ve gelecek vizyonuna sahip olduğunu anlayabileceğimiz noktalar ortaya çıkıyor. Normal bir işletim sistemi gibi görünen Apple ürünlerinin tümü, bir şekilde birbirleri ile oldukça entegre ve stabil çalışması ile ünlü.

Apple’ın bu noktada benim tarafımdan da en çok eleştirilen özelliklerinden biri; tamamen kapalı bir kutu olması, yani başka marka cihazlarla uyumlu çalışamaması. Jobs bu konuda Wozniak’a rağmen ağırlığını koyarak Apple başarısının gizli formülü olan sadelik, yaratıcılık ve tasarım üçlüsüne odaklanmıştı. Şirketin büyük başarısında bu stratejinin önemli bir rol oynadığı söylenebilir.

Sonuç olarak çıkmış ve çıkacak olan Apple ürünlerinde, 40 yıllık bir bilgi birikiminin ve ürün stratejisinin olduğunu bilmemiz gerek. Bu sebeple bundan sonra çıkacak ürünler için geçerli olmasa dahi, şirketin herhangi bir ürününü kullanan ve kendi ekosistemine dahil ettiği milyarlarca insanın Vision Pro gibi yüksek fiyata sahip ürünleri hızla kabul edeceğini varsayabiliriz.