Yapay zekâ üretime de el atıyor!

Daha önce bu köşede yapay zekânın hangi sektörlerde daha aktif olacağını konuştuğumuz yazılar paylamıştım. Özellikle yazılım ve hizmet gibi alanlarda daha hızlı bir dönüşüm göreceğimiz kesin. Fakat son zamanlarda yaşanan bazı gelişmeler sayesinde üretimde de yapay zekânın etkisini daha net hissedeceğiz gibi duruyor.

Robotların aktif olarak bir insan gücünün yerine geçmesi için önümüzde uzun yıllar olduğunu düşünüyorum. Ancak bazı alanlarda bu dönüşüm daha hızlı olacak. Özellikle tarım gibi uzun zaman önce makineleşmiş sektörlerde, bu dönüşümü daha hızlı göreceğiz. Bundan 200 yıl önce Sanayi Devrimi’yle nasıl makine gücü insan gücünün önüne geçtiyse şimdilerde de yapay zekâyla birlikte zihinsel güç, makinelerin önüne geçerek devrim yaratıyor. İnsanların yerini alacak olan robotlar, toplumsal yapıyı kökten değiştirecek bir çağ başlatacak gibi görünüyor.

Yapay zekâ tarafından oluşturulan akıl almaz videolar!

ChatGPT ve DALL-E geliştiricisi OpenAI’ın bu yıl içinde kullanıcılara açacağı Sora uygulaması, 60 saniye uzunluğunda muazzam, yaratıcı ve hızlı videolar çıkaracak. Sadece videosunu oluşturmak istediğiniz konuyu metin olarak yazdığınızda Sora, sizin için yüksek kaliteli, gerçeğinden kolay ayırt edilmeyen videolar üretecek. Görsel verilerde büyük bir esnekliğe sahip olan Sora ile hayal ettiğimiz videoyu sadece kelimelere dökerek yüksek çözünürlüklü videolar elde edeceğiz. Film, sosyal medya, oyun sektörleri için heyecan verici bu gelişmenin yaratacağı sonuçları heyecanla bekliyoruz.

Giyilebilir teknoloji Ai Pin sınıfta mı kaldı?

İki eski Apple yöneticisi tarafından tasarlanan dünyanın ilk giyilebilir yapay zekâ tabanlı bilgisayarı olan Ai Pin, eleştirmenler tarafından maalesef tam not alamadı. AI Pin; soruları yanıtlayabilen, fotoğraf ve video çekebilen ve mesaj gönderebilen küçük, kare ve yakaya takılabilen bir cihaz. Yapımcısı Humane’in "insan-teknoloji ilişkisini yeniden tasarlayabileceğini" öne sürdüğü Ai Pin için kullanıcılar aynı fikirde değil.

Sanırım içlerinde en kırıcı olan The Verge’de yazan David Pierce’in “Günlerce süren testlerden sonra, Al Pin’e güvenebileceğim tek şey bana saati söylemesidir” sözleri olmuş. Kullanıcıların ortak yorumları arasında zayıf pil ömrü, ürünün oldukça ısınması gibi olumsuz yorumlar var. Bu duruma Humane Medya başkanı Sam Sheffer, X'te (eski adıyla Twitter’dan) yazılımın "olması gereken yerde olmadığını" kabul etti. “Geri bildirim bir hediyedir. Düşünüyoruz, dinliyoruz, öğreniyoruz ve inşa etmeye devam ediyoruz” diye yazdı.

Al Pin henüz Türkiye’ye gelmedi, geldiğinde kullanıcı deyimimi sizlerle paylaşacağım. Nvidia CEO'su Jensen Huang, kodlamanın artık herkes tarafından yapılabileceğini, anadilinizle vereceğiniz talimatla yapay zekâya kod yazdırabileceğinizi söylüyor. İş süreci, algoritma bilgisi önemli evet ama yakın gelecekte kod ezberlememize gerek kalmayabilir.

Tabii bu durumda iş akışını bilen, başarılı projeler üreten yazılımcıların haklı tepkileri çığ gibi büyüyor. Aslında işin içinde başka bir yönlendirme de olabilir. O da şu ki: Nvidia, başarılı yatırımları ile Amazon ve Alphabet (Google) gibi teknoloji devlerini ardında bırakarak dünyanın en değerli 4 şirketinden biri olmuştu. Kimilerine göre de bu açıklamalar Nvidia’nın hisselerini çekici hale getirmek için yatırımcılara göz kırptığı bir senaryo olabilir. Gelişmeleri önümüzdeki günlerde göreceğiz.

Çiftçiler iş gücünü robotlara devrediyor

Hollanda’daki çiftçilerin lale tarlalarında hastalıklı laleri tespit edip ayıklaması saatler sürerken, şimdi ise bu görevi robotlar almış. Yabani ot ve haşere ile mücadele eden robotlar, çiftçilerin iş yoğunluğunu azaltmış ve rekolteyi de arttırmış görünüyor. Türkiye’de de tarım robotları konusunda harika çalışmalar yapılıyor.

Özellikle “Afara” isimli yerli ve milli, kalıntı pamukları toplayan otonom tarım robotu, pamuk hasadı sonrasında yere dökülen minimum yüzde beşlik döküntü pamukları topluyor; yabani ot, haşere ve verimlilik ile alakalı analizleri, görüntü işleme ve yapay zekâ algoritmaları ile yapıyor ve bununla sadece Türkiye’de her yıl kayıp 100 milyon dolarlık pamuğu ekonomiye geri kazandırmayı hedefliyor. Harika değil mi? Bu arada ben de yeni bir şey öğrenmiş oldum. Yerli ve milli robotumuzun ismi “Afara” anlamı ise kalıntı pamuk demek. Ve dünyada kalıntı pamuğu toplayan tek robot!