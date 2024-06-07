Yapay zekâ teknolojileri hız kesmiyor

Uzaya gidip, uzaylılarla savaşmak ya da evinizin konforunda Londra’daki arkadaşınızla Amerika’da buluşup, Central Park’ta bisiklete binerken toplantı yapmak?

Her ne kadar imkânsız gibi görünse de artık herkesin ulaşabileceği bir gerçeklik haline geldi. Bilim kurgu filmlerinde izlediğimiz teknolojiler, şimdilerde Sanal Gerçeklik (VR) ve Artırılmış Gerçeklik (AR) ile birlikte hayatın her alanına entegre olmuş durumda.

Bu teknolojiler, insanların yaşamlarını iyileştiren ve kolaylaştıran önemli bir role sahip. Oyun ve eğlence endüstrisinin yanı sıra; sağlık, eğitim, perakende, inşaat ve otomotiv alanlarında da yaygın bir şekilde kullanımlarına şahit oluyoruz. VR teknolojileri, uzaktan toplantılar ve geziler aracılığıyla seyahat ihtiyacını azaltmakta, sanal simülasyonlar ile kaynak yönetimini optimize etmekte ve uzaktan eğitim ile öğrenmeyi kolaylaştırmaktadır. Bu da sürdürülebilirlik çalışmalarına katkı sağlamaktadır.

VR, tamamlayıcı tıpta da söz sahibi olmaya hazırlanıyor

VR, tamamlayıcı tıp alanında yapılan çalışmalarda olumlu sonuçlar göstererek umut vaat ediyor. Araştırmalar, VR’ın kaygı ve fobilerle başa çıkmada, ağrıyı azaltmada, travma sonrası stres bozukluğunda ve majör depresyonda yardımcı olabileceğini göstermektedir. Aynı zamanda VR cihazlarını kullanan birçok kişinin sanal etkinliklerin onları dışarı çıkmaya ve kişisel etkinliklere daha fazla katılmaya teşvik ettiği söylenmektedir.

Maliyetler ve riskler azalıyor, verimlilik artıyor!

Öğrenciler, sanal gerçeklik sayesinde uzak gezegenleri keşfedebiliyor ve mikroskobik organizmaları inceleyebiliyorlar. Üstelik bu simülasyonlar, geleneksel yöntemlere göre daha hızlı, ilgi çekici ve kalıcı bir öğrenme sağlıyor.

Tıp öğrencileri, mesleklerine başlamadan önce güvenli ve kontrollü bir ortamda, hastalara zarar verme korkusu olmadan sanal ameliyatlar gerçekleştiriyorlar. Benzer şekilde, mühendislik öğrencileri VR kullanarak prototipler tasarlayıp, test edebiliyorlar. Bu da pahalı malzemelere olan ihtiyacı azaltmakla birlikte gerçek dünyadaki riskleri minimize ediyor. Yine inşaat sektöründe çalışanların sıfır riskle pratik yapmaları, iş kazaları riskini azaltırken, etkinliği ve verimliliği arttırmalarını sağlıyor.

Otomotiv sektöründe uzun yıllardır kullanılan VR teknolojileri, mühendislerin ve tasarımcıların, pahalı prototipleri üretmeden önce araçların görünümü ve yapısı üze rinde kolayca denemeler yapmalarına olanak tanıyor. Bu da araç başına üretilen prototip sayısını azaltıp, tasarım sürecini küresel bir iş gücüne açarak otomotiv endüstrisinin çalışma saatlerinden ve malzemeden milyonlarca dolar tasarruf etmesini sağlıyor.

Böylece hem maliyetler düşüyor hem de aynı zamanda tasarım ve mühendislik süreçleri hızlanıyor. VR teknolojileri oyun ve eğlence alanında da önemli bir yer tutmaktadır. İnsanlara mutluluk ve olağanüstü deneyimler vaat eden bu teknolojiler, ulaşılması zor tema parkları yakınlaştırmıştır.

Roller Coaster simülatörü, 100 ton demir ve büyük alan gereksinimini, ulaşım masraflarını ortadan kaldırmıştır. VR teknolojileri, çevreye zarar vermeden sürdürülebilirlik çalışmalarına katkı sağlıyor. Üstelik araştırmalara göre, VR teknolojisinin beyin nöronlarını etkileyerek gerçek dünya deneyimleri ile aynı etkiyi yaratabileceğini gösteren çalışmalar mevcut.

Global kaynaklardan alınan raporlarda AR/VR alanındaki gelişmelerin halen sıfır noktasına yakın olduğunu görüyoruz. Özellikle ilerleyen yıllarda donanım ve yazılım tarafındaki inanılmaz gelişmeler ile birkaç yıl öncesinde hayatımızın hiçbir alanında bulunmayan bu teknolojilerin her tarafımızı çevrelediğini göreceğiz.

Pazar, 5 yılda 4 katına çıktı

Son yıllarda artan taleplerle birlikte, sanal gerçeklik yazılımlarına olan ilgiyi takip eden bir trend olarak sanal gerçeklik donanım pazarının büyüdüğü görülmektedir. Statista’dan alınan verilere göre 2017’de 1,7 milyar dolar olan sanal gerçeklik donanım pazarı, 2022’de 7,8 milyar $ ulaşarak neredeyse dört katına çıkmıştır. 2022 ile 2027 arasında, sanal gerçeklik donanım pazarının tahmini büyüklüğünün 15,4 milyar $ ulaşması beklenmektedir.

Bu verilerden de sanal gerçeklik teknolojisinin giderek daha fazla benimsendiğini ve kaliteli sanal gerçeklik deneyimleri için gerekli donanımın öneminin arttığını görüyoruz. Bu durum, sanal gerçeklik deneyimlerinin iyileştirilmesi için AR/VR gözlükler, VR simülatörleri gibi donanıma yönelik taleplerin hem işletmeler tarafında hem de tüketici tarafında artacağına işaret ediyor.