2022’nin hataları

Hayatımıza 2020 başlarında sürpriz bir şekilde giren ve 50 yıllık teknolojik devrimin yönünü bir anda farklı dikeylere taşıyan COVID-19 süreci, 2021’in son aylarında birçok endüstri için olumlu yönde değişimlere sahne oldu. Meta (eski adıyla Facebook) şirketinin, teknoloji dünyasının orta yerine ‘Metaverse’ bombasını atmasıyla tüm teknoloji meraklılarının radarları o tarafa yönelmiş oldu. Fakat Zuckerberg’in hayallerini paylaştığı bu teknolojilerin, bir anda hayatımıza gireceği anlamına gelmiyor. Öncelikle çok ciddi işlemci gücü ve bulut teknolojilerine ihtiyacımız olacak. Bu alandaki altyapısal eksiklikler, maalesef gelişmesinin önündeki en büyük engel olarak karşımızda duruyor.

2022’nin başarısız devleri

Teknoloji dünyası için hızlı başlayan 2022, bazı global teknoloji şirketleri için kabusa döndü. Aralarında Amazon, Twitter, Google, Meta ve kripto dünyasının önemli şirketlerinin de olduğu teknoloji devleri, yaptıkları büyük hatalar ile milyarlarca dolarlık kayıplar yaşadı. Elbette ilk sırayı, en çok konuşulan popüler şirketimiz Twitter’a vermemiz gerekiyor. Gelecekte bu konunun bizi nereye götüreceğini bilememek ile beraber; Elon Musk’ın Twitter’ı satın almasıyla başlayan sorunlu satış süreci, bu yılın en net başarısızlığı olarak tanımlanabilir. Bu net başarısızlığın, ileride Elon Musk’ı götürebileceği olası başarıları da göz ardı etmemek gerekiyor.

Stadia bekleneni veremedi

2022’nin ikinci önemli başarısızlık hikâyesi Google’dan geldi. Staida, 2019 yılının en beklenen lansmanlarından biriydi. Oyunculara indirme ve yükleme gerekmeden her yerde oyunlara erişim imkânı sunarak, alanında devrim yaratacağı düşünülerek piyasaya sunuldu. Stadia; her anlamda teknolojinin en popüler kullanım alanları arasında yer alan dijital oyun endüstrisinin, tarihinde gördüğü en büyük başarısızlık hikâyelerinden birine dönüştü. Ekim 2022’de Google, Stadia bulut oyun hizmetini kapatacağını ve tüm oyunculara geri ödeme yapacağını duyurdu. Stadia’nın en büyük sorunu, teknolojik altyapısal problemlerden oluşuyordu: Akış hizmetinde önemli gecikmeler, çökmeler ve bağlantı kesintileri bu hizmetin, oyuncular tarafından kullanılamaz hale gelmesine neden oldu. Diğer büyük sorun platformdaki oyun seçeneğinin azlığıydı. Stadia kendisinden beklenen yüce emellere rağmen beklentileri karşılayamadı ve bu yılın en maliyetli başarısızlık hikâyesi oldu.

Üçüncü sıraya koyduğum başarısızlık hikâyesi ise Meta şirketinin, tüm grup olarak bu yıl yaşadığı büyük çöküş süreci. Meta şirketi, sanal gerçeklik dünyası “metaverse” ve buna bağlı gerçekleştirdiği isim değişikliği ile bu sürece girdi. 2022 üçüncü çeyrek rakamlarına göre bir önceki yıldan yüzde 46 daha düşük bir gelir elde etmesi, bu çöküş sürecine çanak tuttu.

En büyük sorun yanlış müşteri deneyimi

Bir diğer teknolojik başarısızlık hikâyesi, Jeff Bezos’un şirketi Amazon’dan geldi. Bu başarısızlık hikâyesi; ev yaşamına ve dijital dünyaya geçişi hızlandıran pandemi ile hayatımızın değişmez bir parçası olması beklenen, Amazon’un yapay zekâ destekli sanal asistan teknolojisinde karşımıza çıkıyor. Amazon’un bu ürün özelindeki iş modelinin; insanların ürünü aldıklarında değil, asistanı kullandıkça şirketin gelir elde edeceği bir model olması sebebi ile sorunların başladığı düşünülüyor. Business Insider’ın raporuna göre bu sesli asistanı kullanan kişilerin çoğunluğunun; asistandan müzik çalmasını istemek ve hava durumu öğrenmek için soru sormaları ürünün işlevselliğini düşürüyordu. Amazon’un bu ürününde Stadia’daki gibi çökme ve gecikmelerin olması ve yanlış müşteri deneyimi, ürün kalitesini düşüren sorunların başında geliyordu. Tüm akıllı cihazlarda karşımıza çıkan güvenlik problemleri ve Stadia çalışanlarının, kullanıcıların konuşmalarını gizlice dinlediği gibi iddialar, başarısızlığa giden yolu kısalttı.

Tüm bu başarısızlık hikâyelerine rağmen ben her zaman olduğu gibi olaylara ciddi bir tecrübe ve gelecekte yapılacak daha mükemmel teknolojik gelişmelerin altyapısı olarak bakıyorum. Başarısız olduğu düşünülen tüm bu proje ve şirketlerin, yakın gelecekte çok daha büyük teknolojilere kapı aralayacak harika gelişmelere altyapı ve zemin hazırladığına inanıyorum.

2023’ün bizlere harika bir gelecek, barış, sağlık huzur ve sıra dışı teknolojiler getirmesi dileğiyle.