Netflix'ten 82,7 milyar dolarlık dev hamle! Warner Bros. anlaşması duyuruldu

Hollywood'da küresel eğlence sektörünü kökten değiştirecek nitelikte bir anlaşma duyuruldu.

Netflix, Warner Bros. Discovery (WBD) ile Warner Bros. film ve televizyon stüdyoları, HBO ve HBO Max'i bünyesine katmak üzere anlaşmanın sağlandığını duyurdu.

Yaklaşık 82,7 milyar dolarlık işletme değeri ve 72 milyar dolarlık özsermaye değeri üzerinden şekillenen işlem, WBD'nin küresel ağlar birimi Discovery Global'in ayrı bir halka açık şirket olarak ayrılmasının ardından hayata geçirilecek.

Hissedarlara hisse başına nakit ve Netflix hissesi verilebilir

Anlaşma kapsamında nakit ve hisse senedi transferi yapılacak; kapanış anında WBD hissedarlarına hisse başına 23,25 dolar nakit ve yaklaşık 4,50 dolar değerinde Netflix hissesi verilmesi planlanıyor.

Çok sayıda kült dizi ve film Netflix'in kataloguna dahil olacak

Bu büyük birleşme, Netflix'in dijital yayıncılık alanındaki etkisiyle Warner Bros.'un uzun yıllara dayanan içerik mirasını tek bir çatı altında toplamayı hedefliyor. Satın alma tamamlandığında, Game of Thrones, Harry Potter, The Sopranos, The Wizard of Oz, DC yapımları, ayrıca Friends ve The Big Bang Theory gibi önemli diziler, Netflix'in mevcut kataloguna dahil olacak. Buna karşılık Netflix'in popüler içerileri olan Stranger Things, Squid Game, La Casa de Papel ve Bridgerton da daha geniş bir içerik ekosistemi içinde konumlanacak.

Şirketler bu birleşmeye ne diyor?

Netflix Eş CEO'su Ted Sarandos, birleşmenin, "Casablanca gibi klasik eserlerle modern dönem hitlerini bir araya getirerek izleyici deneyimini güçlendireceğini" söyledi. WBD CEO'su David Zaslav ise, şirketin "dünyada iz bırakan hikayelerini gelecek nesillere taşıyacak bir adım atıldığını" ifade etti.

Yıllık en az 2-3 milyar dolar tasarruf sağlayabilir

Netflix, satın almanın üçüncü yıldan itibaren yıllık en az 2-3 milyar dolar tasarruf sağlayacağını ve üye etkileşimini artıracağını öngörüyor. Ancak sürecin ilerleyebilmesi, WBD'nin CNN, TNT Sports ve Discovery kanallarını içeren Discovery Global bölümünün 2026'nın üçüncü çeyreğinde tamamlanması beklenen ayrışmasına bağlı. Bu bölünme nedeniyle söz konusu haber ve spor kanalları Netflix'e katılmayacak, ayrı bir şirket çatısı altında faaliyet gösterecek.

İşlemin, düzenleyici kurum ve hissedar onaylarının ardından 12 ila 18 ay içinde sonuçlanması bekleniyor.